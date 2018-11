Fotbal Made in Japan. Devatenáct minut nastavení, remízu vystřelil gólman

Včera

Los mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Itálii a San Marinu v roce 2019 (16.-30. června): Skupina A: Itálie, Španělsko, Polsko, Belgie. Skupina B: Německo, Dánsko, Srbsko, Rakousko. Skupina C: Anglie, Francie, Rumunsko, Chorvatsko.