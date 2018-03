Devatenáctka vstoupila do bojů o ME remízou s Polskem

Česká fotbalová reprezentace do 19 let vstoupila do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy bezbrankovou remízou s Polskem. Výběr trenéra Luboše Kozla mohl v italském Cordovadu pomýšlet i na vítězství, ale kapitán Michal Sadílek v prvním poločase neproměnil pokutový kop.