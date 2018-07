Čech se nemusí bát, o místo jedničky v Arsenalu nepřijde, tvrdí legenda

Příchod německého brankáře Bernda Lena do Arsenalu vůbec neznamená, že by Petr Čech měl přijít o místo jedničky mezi tyčemi. Alespoň tak to vidí Čechův slavný předchůdce v brance Arsenalu David Seaman. Legendární gólman oceňuje Čechovy zkušenosti, naopak předpokládá, že jeho současný náhradník Kolumbijec David Ospina si bude hledat nový klub.