Česká liga se už Čechína nedočká. Kde gólman Arsenalu zakončí kariéru?

Fanoušci, kteří ještě doufali, že by mohli Petra Čecha (36) vidět v akci na českých ligových stadionech, budou zklamáni. „Už asi není reálné, abych se vracel do Česka jako hráč. Doufám, že jeden dva roky ještě budu mít šanci chytat v Premier League. Pak už bude na návrat pozdě,“ prohlásil brankář fotbalistů Arsenalu během nedávné návštěvy Prahy. O jeho současné situaci mezi kanonýry se dozvíte v přiloženém videu.

Není v jednoduché situaci. Kvůli zranění přišel Petr Čech o místo jedničky. Branku Arsenalu teď hájí o deset let mladší německý brankář Bernd Leno. „Samozřejmě mě mrzí, že nechytám. Měl jsem vynikající vstup do sezony. Vyhrávalo se, ale pak přišlo zranění a teď musím čekat na příležitost, abych se mohl do branky vrátit i v lize," líčí Čechíno.

