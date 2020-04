Šéfové klubů Premier League chtějí pět střídání místo tří

V Premier League zbývá devět kol, některým týmům i odložené zápasy. Navíc tu jsou zápasy FA Cupu od čtvrtfinále výš, ale i baráž o účast a udržení v nejvyšší soutěži. Championship má rovněž na programu ještě devět kol. A to jsou tu i evropské poháry. To vše se má vtěsnat do dvou měsíců za předpokladu, že by se začalo na přelomu května a června. Argumentují také tím, že individuální tréninky zdaleka nenahradí společnou přípravu, a jakmile bude stanoven termín znovuzahájení, budou mít týmy na přípravu dva tři týdny, což je málo.

Pro tuto variantu je i generální tajemník FIFPro Jonas Baer-Hoffmann: „Jsme přesvědčeni, že jakmile se dozvíme, kdy může fotbal začít znovu, a jak bude možné dokončit sezonu, budou potřeba velmi silná ochranná opatření, aby hráči v nahuštěném programu měli dostatek času na odpočinek a regeneraci."

Bývalá hvězda Manchesteru City, belgický stoper Vincent Kompany, který nyní hraje za Anderlecht Brusel, je členem hráčské rady FIFPro. Ten jde se svými požadavky ještě dál. „Hráči špičkových lig a klubů odehrají během sezony šedesát i více utkání, včetně evropských pohárů a reprezentace. Jejich zatížení je obrovské, dostávají se za hranici, co může lidské tělo zvládnout. Vzhledem ke svým svalovým zraněním vím, o čem mluvím. Podle mne by měl být nejen v tomto období stanoven počet zápasů, které může jeden fotbalista odehrát. Kádry klubů jsou na to dostatečně široké, ale zatížení těch nejlepších je abnormální," zdůraznil.