Další rekord pro Guardiolu. Je nemožné Manchesteru City konkurovat, běduje Ancelotti

„Abych řekl pravdu, je téměř nemožné Manchesteru City konkurovat," prohlásil frustrovaně po středečním vzájemném souboji Carlo Ancelotti, uznávaný trenér aktuálně ve službách Evertonu.

Jeho tým po pětačtyřiceti minutách držel vyrovnané skóre a chvilku se zdálo, že by mohl giganta skolit, jenže zůstalo jen u zdání. Citizens zápas nakonec jasně opanovali. „Mají kvalitu, sílu, víru ve vlastní schopnosti. Je velice těžké jim konkurovat. Téměř nemožné," poklonil se kvalitám protivníka Ancelotti.

„Byli jsme trpěliví. Zápas určitým způsobem komplikoval stav hrací plochy, která nebyla ideální. A Everton je hodně silové mužstvo, tudíž mu to hrálo do karet," vysvětloval Josep Guardiola, trenér Manchesteru City, který vytvořil nový rekord, když jako první v historii soutěže dokázal vyhrát deset úvodních zápasů v kalendářním roce. „Jsou nejlepší. Nejsme na stejné úrovni," neskrýval Ancelotti, že jakýkoliv jiný výsledek (1:3) by byl vlastně nespravedlivý.

Čelil dotazu, zda Everton hrál s budoucím mistrem Premier League... „Myslím, že ano. Je opravdu těžké říct jméno jiného klubu, když jsem je viděl hrát v přímém souboji," usmál se Ancelotti, jehož tým nyní čeká souboj na Anfield Road s Liverpoolem, úřadujícím anglickým mistrem...

Je paradox, že vzájemný souboj se měl odehrát v závěru prosince. Jenže tehdy byl zápas odložen kvůli velkému množství pozitivně testovaných na covid-19 v kádru Manchesteru City. Guardiolův tým tehdy dlel na šesté příčce tabulky a ztrácel šest bodů na lídra, jímž byl obhájce titulu z Liverpoolu. Aktuálně mají Citizens na úřadující šampiony k dobru šestnáct bodů... A o dalších deset jsou zpět borci Manchesteru United a Leicesteru.

„Ptáte se pořád dokola," odbýval s úsměvem Josep Guardiola, trenér Manchester City, otázky žurnalistů, zda už chladí mistrovské šampaňské. „Je polovina února. Hraje se o dalších dvaačtyřicet bodů. Není důvod k oslavám," naznačil Guardiola, že nedopustí, aby jeho tým podlehl předčasnému uspokojení.

Každopádně Guardiola může být klidný. Pouze dvakrát v historii Premier League se stalo, že tým s tak obřím náskokem nedokázal titul získat. „Určitě nebudeme bránit náš náskok. Do každého zápasu půjdeme pro tři body," ujistil.