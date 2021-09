Komplikace přišly už dřív, připomínal po prohře v Belgii Barák

Nikoli nedělní prohra v Bruselu, ale už předchozí kvalifikační zápasy připravily českou fotbalovou reprezentaci o možnost bojovat s Belgičany o první příčku ve skupině ve skupině E a tudíž o přímý postup na mistrovství světa v Kataru. „Doma s Belgičany jsme podali výborný výkon a zápas jsme mohli dotáhnout do vítězného konce. Ve Walesu to samé,“ myslí si záložník českého národního týmu Antonín Barák po nedělní porážce 0:3 s Rudými ďábly.

Zasloužené prohře, protože Belgičané i v tomto duelu potvrdili, proč figurují v žebříčku FIFA na první příčce. Přitom i oni se museli v nedělní partii obejít bez několika důležitých hráčů v čele s Kevinem de Bruynem, nemluvě o tom, že úvod druhého poločasu pojali hodně rekreačně.

„Belgický tým má obrovskou kvalitu a fungoval velice dobře. Právě kvalita domácích hráčů rozhodla. Šli jsme do zápasu s tím, že budeme hrát aktivně a zkusíme narušovat rozehrávku Belgičanů, abychom jim nedopřávali prostor, ale nevycházelo nám to. Špatně jsme se posouvali, nedostupovali jsme protihráče, organizace hry vázla, nedokázali jsme ukočíroval hru, jak jsme plánovali. Proto měli domácí velký prostor," přiznával Antonín Barák v nahrávce pro média.

Hlavně Lukaku hrající jubilejní stý zápas v belgickém dresu dělal českým fotbalistům neskutečné problémy.

Belgický útočník Romelu Lukaku (vpravo) oslavuje gól proti české reprezentaci s Timothym Castagnem.

Johanna Geron, Reuters

„Znám ho z Itálie, pod trenérem Contem, který mu strašně pomohl, udělal v Interu obrovský pokrok. Fajn kluk, pracovitý, světová extratřída, podle mého momentálně nejlepší hrotový útočník na světě," bylo legionáři z italské Verony Barákovi dávno jasné, že s hlídáním Lukakua to budou mít stopeři českého týmu těžké

A měli... Lukaku, jenž nyní obléká dres londýnské Chelsea, vstřelil už po osmi minutách vedoucí gól Belgičanů, mimochodem už šedesátý sedmý, který v reprezentačním dresu dal.

„I my ale měli dobré pasáže, ale na rozdíl do Belgičanů jsme jich nevyužili. Jenže když jsme mohli na konci prvního nebo začátku druhého poločasu snížit na 1:2 a nadechnout se, dostali jsme třetí gól. To samozřejmě hodně bolelo," povzdechl si Barák.

Pořád ale věří, že do baráže se česká reprezentace z druhé příčky dostane, a i play off o účast v Kataru následně zvládne. V něm budou bojovat celky z druhých příček v jednotlivých skupinách a dvě vítězná mužstva z Ligy národů, která neuspějí v kvalifikaci. A právě tato varianta dává Šilhavého výběru reálnou šanci se do baráže dostat.

„Musíme se soustředit sami na sebe, je to jen o nás. Máme před sebou pořád ještě tři zápasy, které musíme zvládnout, v což věřím. Pak uvidíme, na co to bude stačit. A i následná baráž je pak hratelná," je šestadvacetiletý Barák optimistou i navzdory nedělní prohře s Rudými ďábly.