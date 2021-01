Hellas Verona - Neapol 3:1 Barák vstřelil vítězný gól Verony

Neapol vedla už po devíti vteřinách, třetí nejrychlejší gól historie Serie A vstřelil Hirving Lozano. Ještě před pauzou ale srovnal Federico Dimarco a v 62. minutě přišla Barákova chvíle, když zpracoval ve vápně míč a z úhlu ho pohotově poslal ke vzdálenější tyči. Český záložník se trefil poprvé od začátku listopadu, kdy ve dvou utkáních proti Beneventu a AC Milán nastřílel všechny tři dosavadní góly v sezoně.

V závěru se prosadil ještě Mattia Zaccagni a Verona zdolala Neapol po sedmi předchozích porážkách. Na osmém místě ztrácí na šestý SSC čtyři body.

Skóre utkání Juventus - Boloňa otevřel prvním gólem v dresu "Staré dámy" záložník Arthur. Brazilský fotbalista, který přišel před sezonou z Barcelony, vystřelil po čtvrthodině hry ze střední vzdálenosti a díky teči bránících hráčů překonal gólmana Lukasze Skorupského. Pojistku přidal po přestávce hlavou po rohovém kopu Weston McKennie.

Kouč Andrea Pirlo vsadil na totožnou zahajovací jedenáctku jako ve středečním vítězném souboji o italský Superpohár proti Neapoli.

Jankto se dostal do hry až v 82. minutě, kdy vystřídal Antonia Candrevu. To už vedla Sampdoria 2:0 a výsledek udržela až do konce. Janovský celek vyhrál potřetí za poslední čtyři zápasy a upevnil si desátou příčku, Parma naopak nevyhrála už deset kol a je předposlední.

Italská fotbalová liga - 19. kolo: Juventus Turín - Boloňa 2:0 (15. Arthur, 71. McKennie), FC Janov - Cagliari 1:0 (10. Destro) Hellas Verona - Neapol 3:1 (34. Dimarco, 62. Barák, 79. Zaccagni - 1. Lozano) Lazio Řím - Sassuolo 2:1 (25. Milinkovič-Savič, 71. Immobile - 6. Caputo), Parma - Sampdoria Janov 0:2 (25. Jošida, 34. Keita) Sobotní výsledky