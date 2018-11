Derby s Libercem rozhodl čerstvý otec. Všechno vyšlo do puntíku! A teď se půjdeme ožrat, culil se Hora

Lepší scénář si nemohl vysnít. V neděli se stal poprvé otcem, narodila se mu dcera Sofinka. Pět dnů na to záložník Teplic Jakub Hora rozhodl severočeské derby s Libercem (1:0). „Dát gól, vyhrát jedna nula. Přesně tak jsem si to představoval. Samozřejmě, branku věnuju manželce a Sofince," rozplýval se hrdina páteční předehrávky 17. kola fotbalové ligy na Stínadlech.

Svůj plán naplnil bleskově: ve třetí minutě. Po Trubačově přihrávce postupoval sám na Nguyena, kterému udělal kličku a zavěsil. S prstem v puse uháněl před hlavní tribunu, ve vteřině se k němu seběhli všichni spoluhráči. Do jednoho naznačovali pohyb dětské kolébky.

„Na gól jsem si věřil, i to, že vyhrajeme. Před zápasem jsem kluky ještě poprosil, abychom utkání zvládli. Všechno do puntíku vyšlo. A teď se půjdeme ožrat, no," smál se Hora. „Kluci mají víkend volný, aby měli pro oslavu prostor. Máme pak celý týden čas připravit se na příští zápas na Spartě," doplnil trenér Stanislav Hejkal.

Před pěti dny prožíval Hora hektické chvíle. V neděli v půl druhé ráno ho žena vzbudila, že přišel čas. Bleskově ji naložil do auta a odvezl do porodnice. „Ve čtvrt na čtyři odpoledne byla Sofinka na světě. Žena zvládla porod fantasticky, byla statečná. Když jsem viděl, jak malá vyšla na svět a dali jí mamince na bříško, sesypal jsem se. Rozeřval jsem se jako malý kluk," popisoval Hora emočně náročné chvíle.

„Ve čtvrtek jsem si obě přivezl domů, první noc s malou dopadla úžasně. Dcerka byla moc hodná, navíc žena mě nechala vyspat," pochvaloval si 27letý záložník, který před spoluhráči smekl. „Celý tým zápas odmakal, dařilo se nám. Mohli jsme zvítězit i vyšším rozdílem," uvedl Hora.

Teplice pod novým koučem Hejkalem tabulkou stoupají, stále ale bodů nemají na rozdávání. „Je jasné, že ve zbývajících dvou podzimních zápasech potřebujeme bodovat. Proč ne příště na Spartě? Doma je sice silná, není ovšem nehratelná. Bude o nás, co jí dovolíme. Můžeme uhrát bod, vyhrát nebo od ní dostat nářez jako doma," vzpomněl Hora čtyřbrankovou srpnovou porážku ze Stínadel.