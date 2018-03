Stramaccioni padl, italská éra Sparty končí. Ať žije Hapal...?

Potvrzeno, ujednáno. Italský kouč Andrea Stramaccioni po třech jarních kolech jako trenér fotbalové Sparty končí. Klub očekávanou informaci potvrdil na svém webu. Letenští se snaží, aby dnešní odpolední trénink již vedl Stramaccioniho nástupce. Jím by měl být Pavel Hapal, až doposud trenér slovenské reprezentace do 21 let.