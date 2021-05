Je jako sfinga, úplně bez emocí, valí se na Pešána kritika. Měli byste ho vidět v šatně, hájí ho Špaček

„Má ten Pešán nějaký emoce? Každý záběr tam stojí, jako když je uraženej, a s nikým nemluví… On tam takhle stojí od první minuty. Proč je tam nehecuje? Takhle jako pan profesor ty kluky asi nenabudí…," podivoval se po sobotní porážce se Švýcary třeba mistr světa z roku 1985 Jiří Hrdina.

Střih, pondělní zápas s Běloruskem. Dominik Kubalík právě v prodloužení zajišťuje Čechům povedeným bekhendovým blafákem bod navíc. Hráči na střídačce začnou juchat a následně vyrazí gratulovat úspěšnému střelci na ledovou plochu.

Reakce Pešána? Uvnitř nepochybně zažívá úlevu a nával pozitivních emocí, navenek ovšem nedá nic znát. Na střídačce dál stojí s rukama zkříženýma před sebou.

Filip PEŠÁN dává své emoce během zápasů opravdu výrazně najevo...:D pic.twitter.com/9pUkpPk7gP — milujemehokej (@milujemehokej) May 24, 2021

Taky že už na toto téma koluje po internetu řada fórů. A někteří fanoušci mají pocit, že trenér s týmem na střídačce dostatečně nežije. Že by hráči potřebovali častější odezvu od svého šéfa. Někdy pochválit, jindy zase vyhubovat nebo vysvětlit, jak by si konkrétní situaci na ledě představoval…

Sami hráči to ale vidí úplně opačně. Pešánovu podporu cítí. „Není to tak, že by tam pan Pešán na střídačce jen stál a nic neříkal. To vůbec ne, s tím vůbec nesouhlasím. Když přijde pětka po dobrém střídání z ledu na střídačku, trenér ji pochválí. Nebo naopak řekne, co máme udělat líp," ujišťuje útočník Michael Špaček.

Foto č. 1: Pešán, když dáme gól

Foto č. 2: Pešán, když dostaneme gól

Foto č. 3: Pešán, když vyhrajeme zápas

Foto č. 4: Pešán, když prohrajeme zápas pic.twitter.com/2ZBdI4Vixo — Fajny synek (@fajny_synek) May 24, 2021

On sám je z Třince zvyklý na emotivního Václava Varaďu. Pešánovo klidnější vystupování však podle něj také není na škodu. „Každý trenér je nějaký. Každý působí na střídačce jinak," ví Špaček a jedním dechem dodává, že Pešán na střídačce zabíraný kamerami a Pešán v šatně, to je rozdíl jako noc a den.

„Kdybyste po výhře nad Bělorusy měli tu možnost přijít do kabiny, viděli byste trenéra, jak je happy a jak moc zápas prožíval. Že stojí na střídačce a neusměje se? To nic neznamená. Pan Pešán to má takhle, což je v pořádku," tvrdí útočník, který má po sezoně namířeno od Ocelářů do švédské Frölundy.

Nároďák je po zatím nepřesvědčivých výkonech kritizován fanoušky i médii, samotní hráči se ale chtějí soustředit jen na hokej a kritiku se snaží neřešit. „Mistrovství světa je hodně sledované a každý z nás asi počítal, že tohle může přijít. Ale jsme semknutí s trenéry, stojíme za nimi a oni za námi. Tým má obrovskou vnitřní sílu," je přesvědčený útočník Jakub Flek.