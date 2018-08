Sparťanská posila je nabuzená. Jak uspěje mezi českými chasníky?

V NHL stihl téměř sto zápasů, tvrďák v nejsledovanější lize světa stihl i patnáct bitek. K tomu obdivuje zápasníky MMA. Tak s tímto kouskem vyrazí hokejová Sparta do nové sezóny. Zach Sill se už s rodinou zabydluje v Praze. "Nedávno mi bylo třicet let, tak jsem si říkal, že by bylo fajn vidět Evropu a zahrát si tu hokej," okomentoval útočník přesun mezi kontinenty.

„Hraju hodně fyzický hokej, dohrávám a hituju protihráče. Často chodím na oslabení, zablokuju hodně střel. Samozřejmě přispěju i k ofenzivní činnosti, ale nejsem žádný velký sběratel kanadských bodů," řekl o sobě kanadský centr v rozhovoru pro hcsparta.cz.

Sill v minulosti hrál v NHL za Pittsburgh, Toronto a Washington, nasbíral 93 zápasů, ve kterých si připsal 5 bodů a 98 trestných minut. Poslední dvě a půl sezóny hrál za Hershey Bears ve farmářské soutěži AHL

Když se řekne Pittsburgh, každého hned napadne Sidney Crosby. „Potkali jsme se jako soupeři a pak dokonce i v jednom týmu, kde jsme spolu hráli sezónu a půl, což bylo skvělé. On byl neuvěřitelný už v době, kdy jsme byli ještě děti, je to zážitek, sledovat ho na ledě," přiznává třicetiletý forvard.

V Česku nikdy nebyl, teď se stěhuje do středu Evropy s rodinou, vzal i psa. Krásné historické město, v zámoří poznal české hráče a trenér Uwe Krupp. Tři argumenty, které také rozhodovaly o jeho přestupu.

Ačkoliv Sill nebyl nikdy draftován, zažil NHL, předtím ale musel na farmě strávit pět sezón. „Byly časy, kdy jsem si říkal, že už se mi to asi nepovede. A když to nakonec vyšlo, byl to senzační pocit. Snažil jsem se tam udržet, co nejdéle to šlo," vzpomíná nová posila Sparty, která v případě potřeby sundá i rukavice. „Nevím, možná jednou za čas. Ani nevím, jestli je v české extralize hodně bitek."

Za pár týdnů kanadský tvrďák potká české chasníky. Sparta začíná 14. září doma proti Hradci Králové.