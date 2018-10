Sparta šokovala Hradec a je první! Vary smázly Olomouc, slovinský gólman zničil Litvínov

Sparta otočila zápas ve třetí třetině

Velký obrat se ve šlágru nedělních zápasů povedl hokejistům Sparty, kteří zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2, když po dvou třetinách prohrávali o dvě branky. Pražané tak vedou tabulku s tříbodovým náskokem před Libercem, Hradec je třetí.

Domácí poslal do vedení ve 4. minutě Tomáš Vincour, do konce první části zvýšil náskok Hradce Lukáš Vopelka. Ve druhé třetině branka nepadla, velký obrat si hosté nechali do závěrečné třetiny.

Po 32 sekundách snížil Jan Buchtele, v 55. minutě srovnal Jiří Smejkal a obrat Pražanů završil o 80 sekund později Petr Kalina.

Zlín rozhodl v Třinci v nájezdech

Hokejisté Zlína se ujali na ledě Třince vedení už v 6. minutě, kdy se trefil Dalibor Řezníček. Domácí dlouho nemohli překonat výborně chytajícího Sedláčka, dočkali se až v 48. minutě, kdy se trefil kanadský útočník Ethan Werek.

Brankové hody tak fanoušci viděli aspoň v nájezdech, když z prvních šesti pokusů padlo hned pět gólů. Zlínští střelci nakonec proměnili čtyři nájezdy, domácí jen dva a bod navíc tak míří do Zlína. Rozhodující trefu si připsal Lotyš Edgars Kulda.

🇨🇿 Milá Republiko, k dnešním krásným 100. narozeninám Ti přejeme všechno nejlepší! 🎉 #czech100

A potlesk pro hradecký kotel (@UltrasMechov) za provedení 👏 pic.twitter.com/DUKJTYrQGZ — Mountfield HK (@MountfieldHK) 28. října 2018

Formu Varů odnesla Olomouc

Ve skvělé formě se prezentují Karlovy Vary. Západočeši vyhráli všech pět posledních duelů, jejich další obětí se stala Olomouc, která podlehla rozjeté Energii drtivě 5:0.

Za domácí se postupně trefili Rachůnek, ve druhé třetině pak Griger a Skuhravý, zmar hostů završili v závěrečné části Flek a opět Griger. Čisté konto si připsal výborně chytající Filip Novotný. Hlavním hrdinou se však stal domácí Jakub Flek, který si připsal čtyři body za gól a tři asistence.

Vítkovice si poradily s Pardubicemi

Cennou výhru si připsali i hokejisté Vítkovic, kteří porazili na svém ledě Pardubice 3:1. Hosté tak nenavázali na své překvapivé vítězství z minulého kola na ledě Hradce Králové. Slezané o výhře rozhodli až v samotném závěru, kdy se v poslední minutě trefil Jakub Lev.

Bezzubá Plzeň padla

Výborné výkon libereckého gólmana Romana Willa stál za vítězstvím Bílých tygrů nad Plzní 3:0. O branky domácích se postarali ve druhé třetině Marek Kvapil, v závěrečné části pak Petr Jelínek a do prázdné branky Jakub Valský.

Slovinský gólman ničil Litvínov

Klíčové body si připsali i hokejisté Mladé Boleslavi, kteří zvítězili na ledě Litvínova 3:0. Velkou zásluhu na vítězství Bruslařského klubu měl slovinský gólman Gasper Krošelj, který zastavil všech 39 pokusů domácích. I přes výhru zůstává Mladá Boleslav na předposledním místě se ztrátou jednoho bodu na dvanácté Pardubice.