Hanáci jedou! Poradili si i s Boleslaví a v tabulce jsou již pátí

Velký podíl na vítězství Hanáků měl zejména povedený vstup do utkání. Olomouc svého soupeře zamkla během prvních dvou minut v obranném pásmu, z čehož pramenila úvodní branka utkání. Dujsíkovu střelu dokázal boleslavský brankář Krošelj vyrazit jen do jízdy Jerglovi, pro kterého nebyl problém dorazit puk do sítě.

Tento moment však boleslavské hráče dostatečně probudil. Hned po inkasované brance převzali iniciativu, vytvořili si několik dobrých šancí a dokázali srovnat zásluhou své nejproduktivnější formace. Trojice Skalický, Klepiš a Vondrka se dostala do přečíslení proti dvěma bránícím hráčům a vyřešila tuto situaci vstřelenou brankou. Na konci akce stál Vondrka.

Olomouc si své vedení vzala zpět hned o minutu později díky využité přesilovce v podání Strapáče. Třetí branku Olomouc přidala už ve 12. minutě. Podobně jako při první brance dokázal Krošelj vyrazit střelu od mantinelu jen k dalšímu olomouckému hráči, kterým byl tentokrát Holec. Ten se střelou vůbec neváhal a poslal kotouč za jeho záda.

Boleslav měla největší šanci v oslabení

Ve druhé třetině pokračoval svižný a atraktivní zápas ve svém tempu. Na kotouči se držela více Mladá Boleslav a především její první formace byla pro Konrádovu branku velkým ohrožením.

Ve velkých šancích se ocitli Šťastný s Kousalem. Prvně jmenovaný domácího brankáře dokonce překonal, ale jeho povedenou střelu zastavilo břevno. Největší šanci domácích měli Knotek s Ostřížkem. Při jejich přečíslení dvou proti jednomu se ale Krošelj stihl přemístit a Knotka vychytal.

Mladá Boleslav si svoji největší šanci ve třetí třetině vypracovala paradoxně ve svém oslabení. Šťastný s Látalem se dokázali prosadit proti početní přesile a jen výborný reflex Konráda jim zabránil ve snížení. Domácí brankář následně vychytal ve velké šanci také Kousala a Vondrkova střela jen těsně minula jeho branku.

Ve zbytku utkání si Olomouc zkušeně hlídala svůj náskok. Boleslav se branky dočkala až ve hře bez brankáře, kdy se prosadil střelou zápěstím Orsava. Vyrovnávací branku už však hosté nepřidali.