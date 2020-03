"Je to nejpozdější termín pro dohrání předkola a zahájení čtvrtfinále. Kluby to takto přijaly. Současné předkolo se dohraje jedním utkáním, bude se tedy hrát na dva vítězné zápasy. Po jednodenním volnu by začalo čtvrtfinále ve zkrácené verzi na tři vítězná utkání. Stejným způsobem by pokračovalo i semifinále a finále tak, abychom podle závazků dohráli play off do 29. dubna," řekl ve středu ředitel nejvyšší soutěže Josef Řezníček.

Kluby na situaci mohou nahlížet dvěma způsoby. V krajním případě mohla skončit, takto se konečné rozhodnutí posouvá. „Klubům je líto, že situace nastala, nezbývá ale nic jiného než akceptovat rozhodnutí vlády. Kluby to přijaly a středeční jednání řízené Tomášem Králem bylo velmi věcné," řekl také Řezníček.

Na řešení se shodly všechny kluby, co budou v play off pokračovat. Nikdo nebyl proti. Ve čtvrtek musí řešení přijmout Výkonný výbor svazu jako řídící orgán soutěže. Očekává se, že toto bude schváleno.

„Pokud se extraliga nedohraje, bude rozhodovat výkonný výbor. Dovedu si představit, že by vítěz základní části nebyl vyhlášen jako mistr extraligy," přidal další pohled Řezníček.

Sport.cz

Na sestupu Kladna z nejvyšší soutěže se nic nemění, otázka postupujícího týmu z první ligy se bude teprve řešit.

V úterý se odehrály bez diváků druhé zápasy předkola mezi Olomoucí a Zlínem a Hradcem Králové a Karlovými Vary. Uskutečnily se i druhé zápasy předkola první ligy Poruba - Jihlava a Slavia - Třebíč. O osudu první ligy v současné době jednají kluby se svazem.

Výklad mimořádného opatření směrem ke sportovním akcím V souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazují (mimo jiné) sportovní akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, že účastníky ve smyslu toho opatření je nutné rozumět všechny osoby, které se konkrétní sportovní akce na daném místě účastní, tedy nejen běžné návštěvníky, ale také všechny osoby zabezpečující průběh a realizaci sportovní akce a přítomné v daném místě a čase ve sportovním zařízení (hráči, rozhodčí, realizační tým, organizátor a pořadatelská služba apod.). Pokud se na zabezpečení budou podílet i další subjekty, přítomné po dobu konání sportovní akce ve sportovním zařízení (např. složky IZS), bude nutné i tyto osoby zahrnout mezi účastníky. Tento výklad vychází jak z formulace zákazu v uvedeném mimořádném opatření, tak z účelu tohoto mimořádného opatření, kterým je ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, přičemž hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky