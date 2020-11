Trápení Komety i Motoru nekončí! Třinec uspěl v bitvě gigantů v Liberci

Do utkání favorizovaného Hradce Králové s Vítkovicemi vstoupili lépe hostující hokejisté, když je v 5. minutě utkání poslal do vedení Dominik Lakatoš. Mountfield měl v úvodní části střeleckou převahu, na Dolejše však v první třetině nevyzrál. Domácí se tak vyrovnání dočkali až v 25. minutě po brance Radka Smoleňáka.

Pravidlo dát gól v páté minutě každé třetiny platilo i v závěrečné části. Postaral se o to Filip Hronek, který z přesilovky poprvé v zápase poslal Mountfield do vedení. Třiadvacetiletý reprezentační obránce se postaral i o třetí branku Hradce a zvýšil v 58. minutě už na 3:1. Vítkovičtí stihli o devatenáct sekund díky trefě Jana Hrušky korigovat na konečných 3:2 pro tým Vladimíra Růžičky.

Zleva Filip Hronek z Hradce Králové a Rastislav Dej z Vítkovic.

David Taneček, ČTK

Kometa padla na ledě Boleslavi

Dlouho bezbrankový zápas gólově načal až v 38. minutě boleslavský Radim Zohorna, který v přesilové hře poprvé překonal brněnského Klimeše. Hosté se vyrovnání dočkali v 46. minutě díky brance Schneidera, dlouho se z něho však neradovali.

O šest minut později vrátil Bruslařskému klubu vedení Kousal. Moravané už vyrovnat nedokázali a i po pátém svém utkání čekají na výhru za tři body.

Zprava Radim Zohorna z Mladé Boleslavi, ??? Vysíláme zmenšené náhledy.

Michal Kamaryt, ČTK

Skvělý vstup Motoru nestačil

Nováček z Českých Budějovic vstoupil do zápasu skvěle, když po brankách Doležala a Jonáka vedl po devíti minutách hry už 2:0. Domácí do konce úvodní části díky Zábranskému snížili, po první třetině tak šli do šaten s jednobrankovým mankem.

Dvacetiletý útočník Energie Libor Zábranský se postaral i o vyrovnání, a po dvou třetinách tak svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 2:2. Definitivní obrat završily Karlovy Vary v třetí třetině, po brance Koblasy z přesilové hry poprvé v zápase vedly 3:2 a svůj náskok už udržely. Jihočeši tak stále čekají na první výhru.

Zleva Niklas Pavel z Českých Budějovic a David Kaše z Karlových Varů.

Slavomír Kubeš, ČTK

Zlín veze výhru z Olomouce

V zápase domácí Olomouce se Zlínem se ke slovu jako první dostali Berani, které poslal 39 sekund před koncem úvodní třetiny do vedení Köhler. Hosté v prostřední periodě navýšili svůj náskok, když se v 27. minutě prosadil Šlahař.

Neprůstřelného Kašíka překonal až ve 42. minutě Káňa, hostům však vrátil dvoubrankové vedení o devět minut později Žižka, skóre pak uzavřel při power play domácích do prázdné branky Ondráček.

Třinec otočil bitvu v Liberci

Zápas dvou velkých favoritů na titul gólově otevřeli domácí, když se v poslední minutě úvodní části trefil z přesilovky Gríger. Prostřední část přinesla jen jednu branku, tentokrát se o ni postaral v dresu Ocelářů Filip Zadina, který také v početní výhodě překonal Kváču a srovnal na 1:1.

A dvacetiletý útočník Detroitu se postaral i o další gól, když poslal v 44. minutě Třinec do vedení. Výhru úřadujícího mistra pak potvrdil 45 sekund před koncem Gernát.

Dávid Gríger z Liberce dává první gól brankáři Třince Jakubu Štěpánkovi.

Radek Petrášek, ČTK