Třinec vydřel výhru a je první! Boleslav i Hradec soupeře deklasovaly, Holaň začal porážkou

Klíčové momenty první třetiny duelu mezi Třincem a Pardubicemi se vešly do závěrečných čtyř minut. Nejdříve poslal Dynamo v 17. minutě do vedení z přesilovky Paulovič, domácí však během 34 sekund skóre otočili. O vyrovnání se postaral Zadina, o chvíli později zajistil Ocelářům náskok Stránský. I na to však našli hosté odpověď, když nerozhodný stav 2:2 po první třetině zajistil 44 sekund před koncem úvodní části Poulíček.

Divoký průběh pokračoval i v prostřední třetině. Nejdříve poslal Pardubické do vedení Blümel, pak se však znovu dostal ke slovu favorit. O další rychlou odpověď se o 37 sekund později postaral Roman, vedení pak Třinci trefil v 32. minutě svým druhým gólem Stránský. V závěrečné části již branka nepadla, Třinec si tak po vítězství 4:3 upevnil vedení v extraligové tabulce.

Zleva brankář Třince Josef Kořenář, Robert Kousal z Pardubic a Miloš Roman z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Boleslav deklasovala Hanáky

Parádní vstup do utkání měli hokejisté Mladé Boleslavi. V 5. minutě vedli po brankách Luntera a Ševce již o dvě branky, třetí zásah do branky Kohoutů přidal znovu ostřílený bek Martin Ševc v 14. minutě a zajistil tak domácím pohodlný náskok 3:0.

Boleslavští si v klidu hlídali vedení i ve druhé třetině, když jejich náskok navýšil Šťastný, který překonal Konráda, toho poté vystřídal v olomoucké svatyni Lukáš. I on však inkasoval, o pátou branku Bruslařského klubu se postaral Zohorna a navýšil skóre už na 5:0. Hosté si čestný úspěch připsali tři minuty před koncem, kdy Krošelje překonal Valský, poslední slovo však patřilo znovu favoritovi, na konečných 6:1 uzavřel skóre Pláněk.

Martin Ševc (vpravo) z Mladé Boleslavi střílí gól brankáři Olomouce Branislavu Konrádovi. Vlevo je David Škůrek z Olomouce.

Roman Vondrouš, ČTK

Flek zajistil Varům výhru

O první branku utkání mezi Zlínem a Karlovými Vary se v úvodní části postaral v 13. minutě Herman, který překonal hostujícího Hamrlu a zajistil Beranům vedení 1:0. Ve 24. minutě se poprvé trefili díky Flekovi i hosté a po dvou třetinách byl tak stav vyrovnaný. Ve třetí části už branka nepadla, o vítězství hostů tak rozhodly samostatné nájezdy, rozhodující trefu si připsal znovu Jakub Flek.

Zleva Martin Kohout z Karlových Varů a brankář Zlína Libor Kašík.

Dalibor Glück, ČTK

Holaňovi premiéra nevyšla

Premiéra nového kouče na lavičce Vítkovic Miloše Holaně nevyšla. Jeho tým padl na ledě Litvínova 0:1 po prodloužení, když se o jedinou branku utkání postaral Zdráhal. Slezané měli ve třetí části velkou šanci jít do vedení, ale Marosz neproměnil samostatný nájezd.

Zleva Patrick Kudla z Litvínova, Dominik Lakatoš z Vítkovic a brankář Litvínova Denis Godla.

Ondřej Hájek, ČTK

Liberec si poradil s Kometou

O úvodní branku zápasu se postaral ve 14. minutě Lenc, který překonal hostujícího Vejmelku a poslal Bílé Tygry do vedení. Domácí své vedení ve druhé třetině díky brance Bulíře z přesilové hry navýšili. Kometa se ke slovu dostala až v závěru, když pozorně chytajícího Kváču prostřelil v 57. minutě Zaťovič. Více však už Moravané nestihli a Liberci podlehli 1:2.

Vlevo brankář Brna Karel Vejmelka, vpravo Radan Lenc z Liberce.

Černý Vít, ČTK

Hradec smetl Budějovice

Roli favorita začali domácí plnit již od prvních minut. Dvoubrankové vedení jim po úvodní dvaceminutovce zajistili Orsava a Růžička. Hradečtí žádné komplikace nepřipustili ani ve druhé třetině, po brankách Smoleňáka a Pilaře zvýšili na 4:0 a definitivně tak rozhodli o osudu zápasu. Čestný úspěch hostů si v závěrečné třetině připsal Christov, poslední slovo však patřilo domácím. Kevin Klíma a Hronek uzavřeli skóre na konečných 6:1.