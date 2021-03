HOKEJ ONLINE: Velký obrat a Boleslav je v semifinále extraligy! Hradec v zápase o vše vede

Pardubičtí měli v zápase o vše výborný vstup do utkání, když po brankách Poulíčka a Tybora vedli po osmi minutách hry už 2:0. Vedení Perníkářů zvýšil na začátku prostřední části Camara. Boleslav však reagovala už o 53 sekund později, kdy Kloučka poprvé překonal Jaaskelainen.

Třetí třetina však přinesla pro Dynamo očistec. Kousal a Šidlík nejdříve vyrovnali na 3:3, v 51. minutě pak skóre v přesilové hře Boleslavi otočil Kotala. Definitivní ortel nad domácími udělal při power play Stránský, který tak rozhodl o výhře Mladé Boleslavi 5:3 a postupu do semifinále.



Hradec hraje o naději

To Liberec útočí už na svůj devátý postup do semifinále v historii samostatné české extraligy. Bílí Tygři se tak můžou pomstít Hradci Králové za dosud jedinou vzájemnou sérii v play off - před třemi lety slavil Mountfield postup do semifinále po vítězství 4:3 na zápasy.