Nemůžeme z toho dělat tragédii, burcuje kapitán Sparty po kolapsu

Mohl být nadmíru spokojený. Jeho svěřenci se na Spartě nerozklepali ani poté, co vítěz základní části po první třetině úvodního semifinále play off vedl 1:0. Hokejisté Liberce duel pěti góly (čtyřmi ve třetí části hry) otočili, takže kouč Bílých tygrů Patrik Augusta mohl mít pro svůj tým jen slova chvály.

„Odvedli jsme velice kvalitní výkon. Nebylo to jednoduché utkání, byl to boj o každý metr ledu a zejména v úvodu moc šancí nebylo. Rozhodlo to, že jsme byli produktivní. Ve třetí třetině se nám podařilo vstřelit dva relativně rychlé góly a Sparta to musela otevřít," hodnotil Augusta duel v libeňské O2 areně, v němž hattrickem zazářil útočník Jaroslav Vlach.

S čím ale u šéfa liberecké střídačky spokojenost rozhodně nepanovala, byl moment z předposlední minuty duelu. Sparťan Pech v útočném pásmu domácích zasáhl loktem do obličeje Dávida Grígera, který zůstal ležet na ledě. Slovenský forvard následně v předklonu odjel na střídačku a do hry se už nevrátil. I proto, že za rozhodnutého stavu zbývalo do konce duelu jen 71 vteřin.

Jaroslav Vlach z Liberce (uprostřed) se raduje z gólu na ledě Sparty.

Roman Vondrouš, ČTK

Hlavní rozhodčí Robin Šír s Adamem Kikou však Pecha nevyloučili, což nesl Augusta hodně nelibě. A Kikovi, který mu u střídačky vysvětloval, že zákrok neviděl, dal jasně najevo svou nespokojenost.

„Ale já mám zraněného hráče!" nebral Augusta Kikova slova, že zákrok muži v pruhovaném neviděli, takže Pecha potrestat nemohli. „Pos*ali jste posledních deset minut," pokračoval v diskuzi s Kikou liberecký stratég, kterému se zjevně nelíbily i některé předchozí momenty.

Na pozápasové tiskové konferenci už však vychladl. A dobře věděl, že hodnotit rozhodčí v den zápasu mají všichni jeho účastníci pod hrozbou finanční pokuty zapovězeno. „Nemůžu se k tomu vyjadřovat. Ještě se na to podívám, mám na to ale svůj názor," dodal Augusta, který ale jinak výkon svého týmu velebil.

Hokejisté Liberce se radují po konci utkání.

Roman Vondrouš, ČTK

Ta na sparťanské straně moc pochvalných slov logicky nezaznívalo. Hlavní favorit na titul sice po gólu kapitána Řepíka ještě ve 33. minutě vedl, jenže pak Najman srovnal a v závěrečné periodě přišel liberecký čtyřgólový uragán. „Třetí třetina nám nevyšla. Za stavu 1:0 jsme měli ve druhé třetině pár šancí, které jsme však nevyužili. Staly se tam nějaké chyby, zápas se nám nepovedl," věděl trenér Pražanů Miloslav Hořava.

„Scházely nám góly, přitom přečíslení jsme měli dost. Kdybychom odskočili na 2:0, mohl to být jiný zápas, ale na kdyby se nehraje. Liberec dobře bránil střední pásmo, napadal ve dvou hráčích a dělalo nám problémy dostat se k nim do třetiny. Chytře si počkali na naše chyby a my jsme jim de facto darovali všechny jejich góly. Ani jeden vstřelili poté, že by nás vyloženě přehráli," mínil Michal Řepík.

Úvodní jasnou porážku chtějí sparťané co nejrychleji hodit za hlavu, aby v neděli sérii srovnali. „Je to 0:1 na zápasy, nemůžeme z toho dělat tragédii. Musíme se z toho poučit a příště být lepší," ví Řepík.