Tak jsem doma, tati! Reprezentační útočník kývl Pardubicím, z videa měl husinu

Staronový domov, často jsem sem jezdil. Táta v Pardubicích vyrůstal, mám tady ještě strejdu, měl jsme tu babičku. Bydlela v Polabinách, strejda zase v Rosicích. Nejdu úplně do neznáma, ale určitě budu rád, když mě tady kluci provedou. Získám nějaké tipy na dobré restaurace a tak...

V Liberci vám končila smlouva. Kdy bylo jasné, že ji pod Ještědem neprodloužíte?

Už po sezoně jsem věděl, že tam nebudu pokračovat. Řekl jsem jim to na rovinu, aby nějak zbytečně nedrželi peníze nebo aby se mnou nepočítali dál.

Nová posila Pardubic Adam Musil (vlevo) a majitel Dynama Petr Dědek.

Jak dlouho probíhaly námluvy s Pardubicemi?

Nabídky jsem nějaké měl, ale během sezony jsem nechtěl řešit žádné kontrakty. Soustředil se na sebe a svoji hru, abych předváděl co nejlepší výkony na ledě. Jednat jsem začal až po mistrovství světa.

Probíral jste Dynamo i s bratrem Davidem?

Taky. Všichni říkají pořád to stejné. Verdikt všichni nechali na mě. Já jsem zvolil Pardubice a věřím tomu, že to bylo správné rozhodnutí. Je přede mnou hodně práce.

Jak znáte pardubický kádr?

Na mistrovství světa v Rize jsem hodně času trávil s Blümou (Matěj Blümel). Super kluk a výborný hráč, těším se na spolupráci. Ostatní tak nějak znám, velice dobře třeba Lukáše Anděla, s kterým jsem hrál a vyrůstal v Jihlavě. Už se těším, až je všechny poznám a budeme moci začít pracovat na nových cílech. Myslím, že tady bude slušný kádr.

Řešil jste víc nabídek. Je to pro vás pocta, že se o vás kluby takhle perou?

Je to hezký. Ale jak říká táta, zájem bude jen v případě, když hráč odvede výkony na ledě. Jsem rád, že můžu být teď tady v Pardubicích. Od doby, co pan Dědek nastoupil, má organizace vysoké ambice, a to mě tak nějak přesvědčovalo k tomu, abych šel právě sem. Čeká mě nová výzva. Věřím, že to bude se šťastným koncem a doufám, že Pardubice se vrátí zase mezi elitu, kam patří.

Útočník Adam Musil pózuje v dresu Pardubic.

Vaším cílem je NHL. Chybí vám k ní vyzrálost?

Myslím, že ano. První rok jsem taky docela stagnoval v Liberci, ale byli tam kluci jako Birner nebo Šmíd, to jsou za mě dva největší profíci a dva nejlepší hráči v extralize, kteří mi ohromně pomohli. Laťka je tam od těchto dvou kluků vysoko nastavená a myslím, že Liberec je tak dobrej kvůli nim.

Byla pro vás spolupráce s Michalem Birnerem na ledě velká škola?

Určitě. V Liberci jsem zažil dva skvělé roky. Měl jsem možnost i s Birnou hrát skoro půl sezony. Ke mně se vždycky choval slušně, vyžaduje maximum od hráčů, a tak by to mělo být. Jeho vůle vyhrát je prostě neskutečná a jak jsem říkal, Liberec by podle mě nebyl tam, kde je bez těchto dvou hráčů. Protože to jsou lídři jak na ledě, tak mimo něj. Mají správný přístup, aby byli úspěšní, jak oni sami, tak i celý tým. Od toho se i odvíjí, že jsou nároční. Někdo to ustojí, jiný ne...

Jak jste trávil čas po skončení MS?

Chvilku jsem byl samozřejmě mrzutý, protože člověk si samozřejmě nastaví nějaké cíle. Můj byl udělat mistrovství světa, když se to povedlo, tak jsem byl samozřejmě rád, pak člověk chce víc a udělat úspěch. To se bohužel nestalo. Určitě jsem to polykal delší dobu, jelikož vidíte kamarády nebo třeba Němce, kteří se dostanou do semifinále. Nemyslím si, že by to byly lepší týmy než my. Po návratu z Rigy jsem si dal trošku pauzy a teď jdu zase zpátky do práce, abych měl úspěšnou sezonu!