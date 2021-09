HOKEJ ONLINE: Mistr rozdrtil v repríze finále Liberec, Sparta doma těsně vede

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v úterním utkání 9. kola extraligy nad Litvínovem 3:2 po samostatných nájezdech. V páté sérii rozhodl o výhře Bruslařů David Šťastný. Naplno doma zabrali plzeňští Indiáni, nad Hradcem Králové zvítězili 4:2, výhru jistil do prázdné klece Schleiss. Pardubice si po obratu ve třetí třetině připsaly výhru nad Karlovými Vary 2:1. Třinec v repríze jarního finále deklasoval liberecké Tygry 7:2, Kometa Brno doma zhlasla s Českými Budějovicemi a prohrála 1:4. Za Olomouc se sice netrefil poprvé po návratu z NHL David Krejčí, ale Hanáci i tak zvítězili nad Zlínem 4:2. O pátou výhru za sebou usiluje Sparta, do pražské O2 areny dorazily Vítkovice. Pro Ostravany půjde teprve o pátý zápas v sezoně. Zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Českobudějovický útočník Jakub Valský střílí gól do sítě Komety Brno během hokejové extraligy.

Mladoboleslavští v roli lídra tabulky nabrali v úvodní části hry jednogólové manko. Brankáře Bruslařů pokořil zkušený třiačtyřicetiletý Viktor Hübl, jenž tak skóroval i ve své čtyřiadvacáté extraligové sezoně.

Středočeši v prostřední části sice otočili skóre, do kabin se ale šlo za stavu 2:2. Na další branku čekali fanoušci marně, a tak musely vítěze určit samostatné nájezdy. Ten rozhodující proměnil nejproduktivnější hráč BK Mladá Boleslav David Šťastný v páté sérii a domácí mohli slavit. Naopak Litvínov čeká na výhru už šest utkání.

Pardubice vyhrály nad Karlovými Vary 2:1 a připsaly si třetí vítězství ze posledních čtyř zápasů. Energie neuspěla po dvou výhrách. Hosté sice vedli od 4. minuty po brance Jana Hladonika, ale ve třetí třetině otočili stav Ondřej Rohlík a Robert Říčka. Dynamo v repríze předkola play off minulé sezony zvítězilo v sedmém z posledních osmi vzájemných soubojů.

Plzeň porazila Hradec Králové 4:2 a bodovala v pátém utkání za sebou. Tři z posledních čtyř zápasů Západočeši vyhráli. Po vyrovnané první třetině rozhodla 35. minuta, kdy domácí díky nakonec vítězné trefě Matyáše Kantnera dokázali bleskově odpovědět na vyrovnávací gól Filipa Pavlíka na 2:2. Znovu zkorigovat výsledek už Východočeši, na jejichž střídačce stál i bývalý trenér Plzně Ladislav Čihák, nezvládli a prohráli teprve potřetí v novém ročníku.

Českých Budějovice vyhrály na ledě brněnské Komety 4:1 a ukončily tak sérii tří zápasů bez vítězství. Základ k němu položili Jihočeši dvěma góly v rozmezí 47 vteřin v první třetině. Blýskl se autor dvou branek a jedné asistence Petr Šenkeřík. Brňané prohráli podruhé v řadě a nebodovali po čtyřech duelech.

Slezané pětkrát za sebou bodovali, ale ve dvou z posledních tří zápasů prohráli. Naposledy nezvládli v pátek nájezdy v Chomutově proti Kladnu. "Měli jsme víc ze hry, druhou třetinu jsme odehráli dobře. Bohužel, konec třetí třetiny byla spousta zbytečných faulů, které nemusely být, a to nás stálo vítězství," řekl třinecký kouč Marek Zadina a dal tak jasně najevo, v čem vidí největší prostor pro zlepšení.

Bílí Tygři vytěžili z posledních tří utkání jediný bod, z toho dvakrát hráli venku bez bodového zisku, když v Mladé Boleslavi i Olomouci vstřelili shodně jen jediný gól. "Vzhledem k našemu rozpoložení a produktivitě, kterou máme v posledních zápasech, to není nic jednoduchého. Na jednu branku se zápas vyhrát nedá," podotkl hlavní trenér Liberce Patrik Augusta.

Sparta završí proti Ostravanům šňůru šesti domácích utkání, v nichž po úvodní porážce 4:7 Třincem už jen vítězila. "Víme, že není dobře být moc dole ani moc nahoře. Snažíme se najít balanc a ke každému zápasu přistoupit stejně a každý vyhrát," uvedl útočník Filip Chlapík k pohodě, do níž se Pražané dostávají.

Ostravané zatím střídali výhry s porážkami. "Mužstva pod námi sbírají body, což nás musí nutit k tomu, abychom i my bodovali. I s favority. Je možné hrát s každým soupeřem. Je potřeba se na to dobře připravit. Měli jsme o něco více času, takže jsme tomu věnovali maximum možného a chceme se o to porvat v Praze," uvedl pro klubový web trenér Miloš Holaň.

Hradec Králové je i díky vítěznému východočeskému derby pouze dva body za Mladou Boleslaví a touží po dalším dobrém výsledku. "Doufám, že si do startu zápasu přeneseme porci sebevědomí z neděle. Jestli chceme vyhrát, bude to hlavně o nás, jak nám půjdou nohy a jak budeme hrát," řekl zkušený útočník Petr Koukal.

Domácí útočník David Krejčí skóroval dosud ve všech duelech Hanáků od začátku sezony, na kontě má sedm branek ze šesti startů.