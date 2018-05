Extraliga pod širým nebem? Ve hře je bitva Vítkovic s Brnem a Třincem

Fotbal a atletiku vystřídá hokej pod širým nebem? Taková myšlenka nyní zraje v Ostravě, kde by mohly být uspořádány extraligové zápasy Vítkovic proti Třinci a Brnu. Duely by se měly podle informací Deníku odehrát na Městském stadiónu ve Vítkovicích.

„Ještě to není rozhodně definitivní, protože stále čekáme na podpis klíčových smluv. A to především ze strany města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Bez jejich finanční podpory se akce nemůže uskutečnit. Dolaďujeme i úzkou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Dokud to nebude hotové, tak se k tomu nebudu vyjadřovat," řekl šéf vítkovického klubu Aleš Pavlík.

Podle odhadů by mohlo každé utkání sledovat patnáct tisíc fanoušků. Podle informací moravskoslezského Deníku jsou ale klíčové instituce myšlenkou pořádat Winter Classic nadšeny a připraveny je spolufinancovat. Jedinou vážnější překážkou nyní je zapůjčení speciální ochranné fólie na trávník, na kterém bude postavena mobilní ledová plocha.

Česká hokejová soutěž už zažila zápasy pod širým nebem. Před sedmi lety tuto akci uspořádaly Pardubice, v roce 2016 Brno, kde se Kometa utkala s Plzní a se Spartou. Předtím hrálo Brno v Pardubicích, tam přišlo 17 140 diváků. Duel Za Lužánkami přilákal dokonce 18 514 hokejových nadšenců.

V lednu 2016 se hrál v Brně také vysokoškolský hokejový duel, ve kterém Karlova univerzita porazila Masarykovu univerzitu 4:3 a na stadión dorazilo 7826 diváků.

Zápasy Winter Classic mají největší tradici a popularitu v zámoří. Prvním oficiálním zápasem v základní části NHL byl duel mezi Calgary a Montrealem v roce 2003, na historický duel bylo zvědavo 57 167 fanoušků.