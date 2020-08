Gratulací v telefonu se vám asi sešlo nepočítaně.

Bylo toho dost. Ozvala se rodina, kamarádi. Takže to bylo příjemný. My jsme do Edmontonu přijeli kvůli tomu, abychom postoupili. Věděli jsme, že nějakou šanci máme, a jsem rád, že jsme to potvrdili a dostali se do play off.

Vaše vítězná střela do horního růžku padla takřka z pokleku. Věděl jste hned, že je gólová?

Já se hlavně snažil být v pozici, abych mohl rychle vystřelit, a jsem strašně rád, že to tam padlo. Zápas se v té chvíli odvíjel tak, že kdo dá gól, tak vyhraje. My se co nejvíc tlačili do brány a dopadlo to dobře.

Dominik Kubalík v kvalifikaci play off NHL Góly: 3 (celkově 3.) Asistence: 3 (16.) Body: 6 (5.) Čas na ledě: 15:17 (267.)

Jaké bylo nastupovat proti nejproduktivnějším hráčům sezony?

Super! Ať člověk hraje proti McDavidovi, nebo proti Draisaitlovi, tak ten hokej má okamžitě mnohem vyšší úroveň než v základní části. Snažím se si to užívat, zatím nám to vychází.

Vaše formace s Jonathanem Toewsem a Brandonem Saadem rozhodla v sérii tři zápasy a pokaždé se zdálo, že máte víc sil.

My začali skvěle. První zápas se nám jako lajně hrozně povedl a dodal nám spoustu sebevědomí. Když člověk nastupuje po dlouhé době, tak doufá, že to vyjde, aby se do tempa co nejrychleji vrátil. Všichni tři jsme trochu silovější typy, takže se snažíme to uhrát spíš bojovností než nějakou krásou. Jsem rád, že to tak je a můžeme týmu pomoct.

Po prvním zápase, ve kterém jste měl bilanci 2+3, někteří propadli dojmu, že se vám tak bude dařit v každém utkání.

To je naprostá klasika. Všichni si mysleli, že to tak bude furt. Kámoši mi taky psali, jak podobné výkony čekají i v dalších zápasech, nebo kolik si na mě mají vsadit. Ale to bylo ve srandě. Pro mě je důležité hrát hlavně dál dobře. Nemůžu si říct: Tak fajn, povedlo se mi to a kašlu na to. Hned ten druhý zápas, co následoval, tak z mé strany nebyl úplně "peckovej". Takže ono je to nahoru dolů. Já si ten první duel série strašně užil, bylo to neuvěřitelný. Ale my potřebovali vyhrát třikrát, to bylo důležitý.

Teď vás čeká v prvním kole rozjeté Vegas. Je to hratelné?

Tam už asi nebylo na výběr, jestli Colorado nebo Vegas, oba to jsou velice kvalitní soupeři. S Vegas jsme v sezoně jednou vyhráli a dvakrát prohráli, z toho jednou v prodloužení. Musíme se na ně připravit co nejlíp. Soupeř je to hrozně bojovný, silný v útoku i v obraně. Nebude to nic lehkého

Golden Knights mají gólmana, kterého dobře znáte. Robin Lehner začal sezonu u vás v Chicagu. Máte na něj recept?

Oni teď mají dva dobré brankáře, nezapomínejme na Fleuryho. Ale osobně si myslím, že bude chytat Lehner. Asi bychom v tom případě mohli mít malou výhodu, že bychom věděli, co na něj bude platit. Bude to každopádně speciální. Určitě i pro něj, bude se chtít na nás vytáhnout.