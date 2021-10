Nebylo to tak dojemné setkání, jako když se Reiko Kitamoriová po mnoha strastech konečně shledala se svým psem Goro, ale taky to stálo za to. Kapitán hokejistů Chicaga Jonathan Toews se po vynechané sezoně znovu objevil v kabině Blackhawks. Comeback třiatřicetiletého Kanaďana má ohromný význam pro celý tým. Jeden hráč se z toho ale těšil ještě o něco víc - Dominik Kubalík.

Explzeňský útočník vděčí za svůj skvělý vstup do NHL v sezoně 2019-20 nejen obdivuhodné střelecké pohotovosti, ale i svým spoluhráčům z lajny Toewsovi a Brandonu Saadovi. Kubalík v hlasování o Calder Trophy sice skončil třetí za beky Calem Makarem (Colorado) a Quinnem Hughesem (Vancouver), ale nasázet třicet gólů během první zámořské sezony je mimořádný kousek, který jen tak někdo nezvládne.

"Nehrajeme to moc na krásu," tvrdil o spoluhráčích Kubalík, jehož baseballový zásah proti Torontu po Toewsově vzdušné přihrávce ovšem aspiroval na trefu roku.

O to osiřelejší se český kanonýr cítil v minulé sezoně, před kterou Saad odešel do Colorada a Toews opustil spoluhráče z trochu mysteriózních důvodů, o kterých se v kabině příliš nemluvilo.

Až na konci června chicagský kapitán přiznal, že šlo o selhání imunitního systému, které ho připravilo o kompletní sezonu. Teď je ale nadšený ze svého návratu a Kubalík s ním.

"Hned na prvním společném tréninku se souhra zase projevila. Je hezké, když někam přihrajete puk, kde ani netušíte, jestli tam někdo bude, a on tam je... Vím, kde bude on a on zase ví, kde budu já," liboval si Kubalík. Občas to vypadá, jako by si za Chicago naslepo přihrávala dvojčata.

Dominik Kubalík se raduje z branky

Colin E. Braley, ČTK/AP

Český forvard se za Chicago trefil v obou přípravách před startem nové sezony. S Toewsem po boku proti Detroiu, ale i bez kapitána proti St. Louis.

"Možná nám to spolu šlape, protože jsme každý trochu jiný. Já se cpu před branku, on je rád v rohu, odkud mi hází puky. Asi i trochu víc bruslím a on je ten mazák, který čte výborně hru. Dohromady to skvěle funguje," lebedí si Kubalík.

Obnovená kanadsko-česká spolupráce může mít pro americký tým od Michiganského jezera zase klíčový význam.