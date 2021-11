Na dálku si před zápasem vyměnili komplimenty, na ledě už ale Tomáš Hertl i Martin Nečas zapomněli na to, že se společně připravovali na novou sezonu a nejspíš si spolu zahrají i na olympiádě v Pekingu. V zápasech NHL se kamarádství nepěstuje.

"Je to tak. Makali jsme celé léto, protože se Martin přestěhoval do Prahy. Viděli jsme se skoro denně," přikývl český útočník San Jose před zápasem s nabušenou Carolinou.

"Tomáš je výborný kluk a super hráč. Jeden z těch, na které si musíme dát největší pozor," upozorňoval Nečas.

Nakonec to byl ale právě Hertl, kdo před vítězným gólem prostrčil puk pod rukou beka Iana Colea na ruského střelce Alexandra Barabanova. Sharks slavili výhru 2:1, kterou už zoufale potřebovali.

"Carolina má široký kádr, čtyři skvělé lajny i výbornou obranu. Nemáme takovou kvalitu, ale můžeme to dorovnat bojovností," prohlásil Hertl, který strhl i spoluhráče. Domácí pak přece jen vykutali vítězný gól v nastavení. Jen těsně poté, co vypršel trest obránci Caroliny Pescemu.

Výhra, dvě porážky, výhra, dvě porážky...

Zatímco Hurricanes jsou na vrcholu tabulky základní části, listopadové výsledky týmu z Kalifornie moc nepřidávají. Výhra, dvě porážky, výhra, dvě porážky, výhra, dvě porážky. Po pondělním úspěchu by tak teoreticky v zápasech s Ottawou a s Torontem mělo San Jose zase padnout...

"Start byl super, ale teď to je nahoru a dolů. Vždycky máme jeden zápas dobrý a pak trochu polevíme. Myslíme si, že to půjde samo, ale ono to nejde," řekl Hertl pro NHL.com.

Sharks nejsou mezi nejlepší čtyřkou v Pacifické divizi, ale s bilancí 9-8-1 s ní neztratili kontakt.

"Jenže když se podíváme na tabulku, tak vidíme, že v naší divizi všichni vyhrávají a bodují a my jsme momentálně mimo play off. Hlavně už potřebujeme nějakou vítěznou sérii," přál by si Hertl, který je se sedmi góly a pěti asistencemi třetím nejproduktivnějším hráčem Sharks.

I vítěznou akcí proti Hurricanes dostál své pověsti týmového lídra. Teď by to měl zohlednit i generální manažer klubu Doug Wilson a nabídnout Hertlovi nový dlouhodobý kontrakt.