HOKEJ ONLINE: Spartě stačí k postupu v Lize mistrů bod nebo pomoc od Finů

Hokejisté Sparty v závěrečném zápase základní skupiny A Ligy mistrů na ledě německého Bremerhavenu (od 19:00) usilují o postup do play off. Pražanům k jistotě postupu stačí získat bod. Pokud ale TPS Turku v druhém utkání neprohraje v normální hrací době na ledě Växjö (od 18:05), kvalifikuje se Sparta do osmifinále i v případě porážky po 60 minutách. Poslední duel v základní skupině dnes čeká i Mladou Boleslav, která již dříve ztratila šanci na postup. Středočeši hrají od 19:45 ve švýcarském Curychu. Oba zápasy českých zástupců můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.