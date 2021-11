Vrcholná akce, jež tradičně zakončuje hokejový kalendářní rok a rozjíždí ten následující. To je mistrovství světa hráčů do 20 let. Šampionát letos hostí kanadský Edmonton a Red Deer, turnaj začíná 26. prosince 2021 a končí 6. ledna 2022. Na Sport.cz najdete veškerý informační servis včetně online přenosů.