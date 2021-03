Enge sice nedojel, ale ve zdraví přežil… Arabskou rallye poznamenala smrt

Přípravu na další ročník Rallye Dakar poznamenala smrt. V případě saúdskoarabské Sharqiya International Baja 2021 bylo podstatné ve zdraví přežít. Úspěšný účastník Dakaru Yazeed Al Rajhi byl spolu s navigátorem transportován vrtulníkem do nemocnice. Závodník v kategorii čtyřkolek Darej Riyad Al Shammari bohužel nehodu nepřežil.

Baja Saudi se měla původně skládat ze dvou etap s více než 200 km dlouhými erzetami a úvodního prologu. „Krátké, ale docela výživné. Spousta way pointů, na několika místech hodně měkký písek. S Rudym si na sebe zvykáme, poprvé jsem jel s navigátorem, který mě navigoval v angličtině," konstatoval po konci prologu Tomáš Enge. Novým parťákem pilota Buggyry je zkušený italský harcovník Rudy Briani.

Pak se ovšem do věci vložilo počasí. Kvůli písečné bouři byla první etapa zrušena. Následující den účastníci podniku světového šampionátu cross country rallye odstartovali, závod ovšem po cca 80 kilometrech pro dvojici Enge - Briani předčasně skončil.

Sport.cz, Buggyra Racing

„Začali jsme s Rudym docela dobře, hezky se nám jelo. Pak ovšem přišla jedna duna a skok, po kterém se auto stalo závodění neschopným. Nakonec jsme Can-Am DV50 opravili, dojeli do bivaku a chystáme se na testování," potvrdil Enge v cíli. „Opět se ukázalo, že zkušeností není v poušti nikdy dost, na druhou stranu, chybami se člověk učí a někam ho posouvají."

V průběhu závodu dorazil do Saúdské Arábie rovněž Josef Macháček, který se zapojí do testovacího programu speciálu Can-Am DV50. „Tomáš mi říkal, že se auto opět někam posunulo, což je v nejlepším pořádku. Hodně se těším. Za desítky let se mi písek dostal pod kůži," prohlásil letošní dakarský vítěz kategorie lehkých prototypů před odletem.