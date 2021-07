Při pátečním dopoledním seznamovacím tréninku s rozlehlou Saitama Arenou se připravoval i David Jelínek, na světelné tabuli ještě neměl jako jediný z hráčů své číslo, jen dvě nuly. Do reprezentačního zápasu naskočí třicetiletý hráč po pěti letech.

Místo tak nezbylo pro nejmladšího člena úspěšné kanadské party Patricka Samouru. „Poté, co jsme se kvalifikovali a vlastně tím ukončili jeden blok, rozhodli jsme se taky dívat do naší nejbližší budoucnosti, tedy na kvalifikační okna pro mistrovství světa a na domácí EuroBasket. Řekli jsme si, že je by bylo dobré Davida přivést do týmu," vysvětlil Ginzburg.

Samoura se vrací na americkou Cochise College, kde studuje. „Tím pádem ho nemůžeme nominovat na kvalifikační okna. To byl hlavní důvod toho rozhodnutí. Jsem rád, že David chce pokračovat v národním týmu i v budoucnu," odhalil objasnil trenér.

Jeho tým si postupem do Tokia splnil sen, který se ještě nedávno mohl zdát nereálným, ale jen účastí na olympiádě se nechce uspokojit. Ze tří čtyřčlenných skupin postupují do čtvrtfinále první dva a dva nejlepší celky ze třetích míst.

„Pro hráče není jednoduché přejít z jednoho vrcholu do druhého během jednoho léta. Já jim ale věřím, že to zvládnou. Znám je, jsou to profesionálové. Jakmile padne první rozskok, budou maximálně soustředěni," nepochybuje Ginzburg, jenž už načichl olympijskou atmosférou.

„Tady mi došlo, čeho jsme dosáhli. Třeba z našeho domu je vidět dům Srbů, který je tu bez národního týmu basketbalistů, stejně tak litevský... Je plno skvělých basketbalových zemí, které tu nejsou," docenil izraelský rodák českou účast a cení si euforie, kterou výsledky basketbalistů za poslední dva roky v Česku způsobily.

„Je to skvělé pro všechny děti, které basketbal hrají. Vidí, že se může stát cokoliv i v tak malé zemi, jako je Česká republika, kde v posledních dvaceti třiceti letech neměl basketbal takovou tradici. Nemluvme tady jen o Satoranském, Veselém, Balvínovi nebo Audovi. I ostatní hráči jsou nedílnou součástí národního týmu. A já jsem velmi šťastný i za ně," ujišťuje.