Není mu úplně do zpěvu, sám nemá jistotu, jestli a kdy do svého premiérového olympijského turnaje zasáhne. Přesto se plážový volejbalista Ondřej Perušič rozhodl na Facebooku svým tradičně odlehčeným stylem popsat události, které předcházely a následovaly po jeho pozitivním testu na koronavirus v dějišti olympijských her.

Byl jedním z pasažérů osudného letu na trase pražské Kbely–Tokio a prvním z pozitivně testovaných sportovců. Po něm následovali i jeho kolegyně Markéta Nausch Sluková, stolní tenista Pavel Širuček a cyklista Michal Schlegel.

Perušič popisuje svůj přesun do izolace v hotelu mimo vesnici s názvem Nice Day Hotel, komunikace s nakaženými probíhá jen přes reproduktory ve stropě. „Z něj se po chytlavé, leč monotónní znělce dozvídáme každý den pokyny k pravidelnému měření teploty, saturace kyslíkem a pulzu, ale i k otevření a uzavření jednohodinového okna určeného k cestě do přízemí a vyzvednutí jídla," píše Perušič.

Náročnější je pak podle něj komunikace s lékařským personálem. „Anglicky mluvící doktorky jsou v zemi vycházejícího slunce nedostatkovým zbožím, a tak fungují v úderném tandemu, kdy jedna hovoří anglicky, ale nerozumí medicíně, druhá pak rozumí medicíně, ale je závislá na překladu té první. V kombinaci s nepříliš kvalitními pokojovými telefony se vždy jedná o hlavní bitvu dne," glosuje s úsměvem.

Na nejzásadnější otázku ale nezná odpověď. Zatím nikdo nebyl schopný hráčům ani českému týmu ohlásit pravidla izolace. Standardně by měla být desetidenní, tudíž by Češi přišli o úvodní zápas s Lotyši Plavinsem a Tocsem, ale stihli by zbylé dva zápasy ve čtvrtek proti Mexičanům Gaxiolovi s Rubiem a v sobotu s Rusy Krasilnikovem a Stojanovským. Byť samozřejmě s velmi omezenou přípravou...

Ještě nadějnější je scénář s ukončením karantény po sedmi dnech, samozřejmě za předpokladu negativního PCR testu a absence symptomů. A Perušič zcela bezpříznakový průběh nemá. „Na žádnou fyzickou aktivitu se také rozhodně necítím. Některé symptomy už se lepší, nezbývá doufat, že to tak bude pokračovat," věří.

Pokud by se mohl vrátit do běžného života už po sedmi dnech, Češi by stihli i první zápas v pondělí. „Tato varianta není v žádném případě potvrzená a upřímně řečeno spíše počítáme s možností A," zdůrazňuje Perušič, který pak ve svém obsáhlém textu vyvracel některé mýty zažité v souvislosti se šířením nákazy v českém týmu.

Očkování bylo mezi sportovci pouze doporučeno a dva PCR testy před odletem podstoupili všichni na palubě letadla. „Nutno však zmínit, že kvalita testu také velmi závisí na způsobu jeho provedení," připomněl Perušič, který je stejně jako jeho spoluhráče Schweiner očkovaný.

Dobře si ale uvědomuje, že ani vakcíny riziko nákazy zcela nevymýtí. „Očkování proti covidu nikdy neposkytovalo úplnou ochranu před nakažením, ale výrazně snižovalo jeho šance, téměř jistotu by mělo poskytovat při ochraně před těžkým průběhem. Konkrétní čísla se liší dle druhu vakcíny a je nutné zmínit, že proti variantě delta je účinnost nižší," uvedl.

A jak to vypadalo v samotném letadle? Ani Perušič nepopírá, že všechna opatření dodržena nebyla. „Je jasné, že k porušení pravidel na palubě došlo, nicméně rád bych vyvrátil představy některých lidí, ve kterých hned po dosednutí do sedaček odstartovala celá výprava s beachvolejbalisty v čele orgie, za které by se nemusel stydět ani císař Caligula," brání se.

Ani nechce spekulovat, zda byl původcem nákazy neočkovaný jen lékař českého týmu Vlastimil Voráček, první z pozitivně testovaných. „Neexistuje jediný důkaz o tom, kdo koho nakazil, mohl jsem klidně já nakazit pana doktora," připouští. Zároveň se domnívá, že i Voráček se měl nechat očkovat.

„Dokonce si myslím, že se měli nechat očkovat všichni. Pokud víme rok a půl dopředu, že se chceme účastnit akce, která svede v době pandemie dohromady cca 15 000 lidí, tak ať už mám na vakcinaci jakýkoliv názor, měl bych se ptát, jestli jsem udělal vše pro to, abych neohrozil její hladký průběh," napsal.

„Vakcinace je jednou z věcí, které nám mohly pomoci nebýt pro jednou ,best in Covid´. Nejen ona, ale i dodržování předpisů na palubě. I proto nenese odpovědnost jedna osoba nebo instituce, ale vícero z nás, sportovce samotné nevyjímaje," uznal Perušič, jenž hraní plážového volejbalu na špičkové úrovni kombinuje se studiem práv.

Na závěr pak poprosil o podporu českých olympioniků.