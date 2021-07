Zatím se s nezvyklou situací Jančařík pere statečně, v prvním kole porazil hladce 4:0 Alího Chadrávího ze Saúdské Arábie.

Poté, co byl vystěhován ze svého pokoje do karanténního hotelu, jeho možnosti tréninku byly velmi omezené. Do vesnice je odvezen vždy jen jednou denně - na testy. „Přitom nám je dělají každý den ze slin i na hotelu, také PCR. V pátek přišli ještě jednou večer na další test," popisuje, jak přísně je střežen.

Poznal to i po příjezdu do haly Tokyo Metropolitan Gymnasium, kde před 57 lety získala Věra Čáslavská tři olympijská zlata. Místo, aby se mohl rozehrát, byl odveden do speciální místnosti s vlastním hlídačem.

Alí Chadráví ze Saúdské Arábie na úvod olympijského turnaje prohrál s Lubomírem Jančaříkem

Thomas Peter, Reuters

„Nechali mi úplné minimum. Rozehrávací stůl jsem měl k dispozici 45 minut, předtím a potom musím být schovaný někde na záchodě, což je moje šatna, nebo v izolační místnosti," líčil.

„Musím být pořád mimo ostatní. Do haly můžu až za nimi. Sice nastupujeme společně se soupeřem, ale stojím celou dobu někde v izolaci, pak mi řeknou, že můžeme jít, a jdeme ke stolu společně," popisoval.

To samé po vítězném zápasu. Hráči standardně procházejí kolečkem rozhovorů pro televizi, rozhlas a psaná média, jenže Jančaříka do mixzóny nepustili a spolu se svým trenérem Josefem Plachým byl z plochy odveden rovnou do útrob haly.

Nelehká situace pro 33letého rodáka z Hodonína. „Ale pro mě je hlavní, že hraju," opakuje. „I když můj výkon nebyl perfektní, byla tam chuť a o to jde," pochválil se za zápas, v němž soupeři dal naději jen v koncovce prvního setu.

„Po dobrém začátku jsem někde lítal hlavou. A většinou to tak bývá, že soupeř stoupá, když vy padáte. Jsem moc rád, že jsem zvládl ten první set, byl extrémně důležitý," věděl Jančařík, který tak vylepšil svou bilanci z olympiády v Riu, kde prohrál hned první zápas.

Dalším soupeřem Jančaříka bude Kazach Kirill Gerassimenko v neděli od 8.30 SELČ.