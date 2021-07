Olympijské hry v Tokiu pokračují nedělním programem, v němž se představí řada českých reprezentantů. Do prvního kola tenisového pavouka v deblu vstupuje Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Tomáš Macháč, do čtyřhry pak duo Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. Čeští basketbalisté vstoupili do turnaje výhrou 84:78 proti Íránu. Nedělní program můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz