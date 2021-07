Jste ráda, že máte olympijskou premiéru vítězně za sebou?

Je to super pocit, a hlavně je senzační, jak rychle jsem zápas zvládla. Můj plán byl hrát maximálně hodinu, protože podmínky jsou brutální. Nechtěla jsem se zdržovat. Tím spíše, že mě čeká ještě zápas čtyřhry.

Předvedla jste na úvod výkon podle představ?

Jo. Hrála jsem fakt dobře. První set byl skoro bez chyby. V druhém se pár chybiček našlo. Ale celkově jsem nečekala, že budu hrát tak dobře. Podmínky jsou vážně strašidelné. Vedro k nesnesení. Ale jsme v Tokiu už skoro týden, tak si zvykáme.

Novak Djokovič apeloval na vedení turnaje, aby posunulo začátky zápasu na pozdější čas, protože kurty jsou osvětlené a není potřeba hrát v pravé poledne. Souhlasíte s jeho názorem?

Absolutně. Už jsme se o tom bavily i s holkami. Markéta Vondroušová hrála čtvrtou rundu a skončila po půl šesté. Prostoru je hodně. Nechápu, proč se něco nehraje večer. Je jasné, že vůči zápasům hraným ve dne by to nebylo moc fér.... Ale první a druhá runda každého dne jsou kruté, brutální. Je hrozné vedro, sluníčko neuvěřitelně pálí. A beton všechno umocňuje, je ještě o deset stupňů více než na antuce.

Když pominete samotný tenisový turnaj, jaký dojem zatím máte z premiérové účasti na olympijských hrách?

Nebudu lhát. Začátek byl pro mě šok. Jsem na olympiádě poprvé. Je to jako továrna na lidi. Od jídla, přes pokoje... Jsme zvyklé na určitý luxus. Ale tohle mi vlastně nevadí, to je to poslední. Postel je dobrá, což je hlavní.

Jste ráda, že po absenci v Riu jste se rozhodla do Tokia vypravit?

Rozhodně ano. Udělám skvělou zkušenost pro budoucnost. Jsem fakt ráda. I když olympijská vesnice neskýtá zrovna podmínky, které jsou pro mě ideální. Já mám ráda klid. A ten teda na olympiádě není. Tady v tenisovém areálu ještě trošku, ale ve vesnici není jediné místo, kde by byl. A s opatřeními souvisejícími s pandemií je to všechno ještě horší.

Ohromilo vás, co všechno olympijská vesnice pro sportovce vlastně skrývá?

Já byla v šoku. Když jsem zjistila, že je třeba jídelna k dispozici čtyřiadvacet hodin denně a máme v nabídce non stop stejné jídlo. Všude je strašná spousta lidí, všude se dlouho čeká. Ale fakt jsem ráda za účast.

Daří se vám udržet sociální distanc, k němuž organizátoři nabádají na každém kroku a poměrně striktně jej vynucují?

To se nedá dodržet. Prostě nedá. Chápu organizátory, že jsou určitá opatření a musí nabádat k odstupům, ale lidí je tolik, že není možné, aby se nevytvářely fronty a šlo udržet distanc.

Jaké pro vás vlastně je bydlet v jednom bytě s kolegyněmi, které jsou normálně vaše soupeřky?

Každá máme svůj program trošku jiný, vyhovíme si. Máme dvě koupelny. Já se se střídám s Markétou Vondroušovou, holky spolu. Všechno je slyšet, ale každá máme alespoň malé soukromí. Nicméně telefonovat chodím ven. Dva týdny to určitě vydržím.

Probíhá tedy pomyslné sbližování s olympiádou?

Jo. Je to tak. Zatím je náš vztah na nule, tak uvidíme, na kterou stranu se to překlopí. Třeba budu na konci turnaje hodně šťastná.