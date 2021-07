Francouzi, bronzoví medailisté z posledního mistrovství světa, se na úvod olympijského turnaje blýskli vítězstvím nad hvězdným týmem Spojených států amerických, jemuž připravili první prohru pod pěti kruhy od roku 2004.

Pakliže by Češi vedení izraelským trenérem Ronenem Ginzburgem Francii zdolali, měli by si zajistit postup do play off. V případě porážky bude důležitý každý bod, protože do čtvrtfinále proklouznou i dva ze tří týmů na třetích místech základních skupin, a tak při postupových počtech může hrát roli i konečné skóre..