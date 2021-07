Český bojovník má za sebou dva takticky zvládnuté, ale hodně těžké duely. V osmifinále se vypořádal s Džavádem Mahdžúbem z týmu uprchlíků a ve čtvrtfinále přepral Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva, který o kolo zpět za pouhých pětadvacet sekund překvapivě ukončil cestu turnajem Nizozemci Henku Grolovi. „Musím se maximálně připravit, aby se nestalo něco podobného. Abych nezachrápal nějakou techniku a neprohrál úplně stejně," poznamenal Krpálek k rychlému konci dvojnásobného bronzového medailisty.

Čtvrtfinálový souboj si proto poctivě hlídal, a nakonec duel vyhrál na wazari. „Byl to hodně těžký zápas. Musel jsem si dávat pozor, aby mě nechytil za obě ruce, protože z toho dělá krásné chvaty. To jsem musel celou první půlku uhlídat, byl jsem za to i trestaný, ale věděl jsem, že celý zápas nemůže vydržet v tomhle tempu. Pak nastoupil do chvatu uči mata a mně se podařilo otočit ho na wazari. I za cenu dalšího trestu jsem pak vedení jistil," líčil totálně zpocený Krpálek po náročném souboji.

O postup do finále se český reprezentant utká s domácím Harasawou, jehož přímo na tatami v Budokanu před dvěma lety porazil v souboji o světové zlato. „Nechám tu všechno, abych odtud odvezl medaili. Bude to nesmírně náročné. Nad Harasawou se mi tady podařilo před dvěma lety vyhrát, ale byl to hodně těžký zápas, který jsem vyhrál až v prodloužení. Japonci jsou na tento turnaj hodně dobře připravení, mají už asi osm zlatých medailí. Je vidět, že příprava u nich byla stoprocentní," přemítal Krpálek.

Od vítězného duelu v Tokiu navíc na nadcházejícího soupeře, který se až v prodloužení vypořádal s Ukrajincem Chammem, nenarazil. „Má za sebou těžký zápas. Ukrajinec před měsícem získal bronz na mistrovství světa a bylo vidět, že je na tom velmi dobře. Myslím, že měl na to ho porazit. Bohužel mu to nevyšlo. Teď doufám, že se to povede mně," poznamenal český judista a spěchal se připravit na podvečerní boje.

Co jej v pauze čeká? „Musím udělat něco s rukama, protože mi v zápase totálně odešly. Ale je dostatek času dát se do kupy. Určitě se podíváme na video, jak jsem se s Haraswavou pral a maximálně to rozebereme. A zkusíme zvolit dobrou taktiku, aby se ho povedlo porazit znovu," dodal Krpálek, který si už postupem do semifinále splnil sen.

„Jsem podruhé za sebou v semifinále olympijských her, to je něco nádherného. Zvlášť ve váze, kam vůbec nepatřím. Pro mě byla obrovská motivace jít do téhle kategorie a zkusit napodobit, co se mi dařilo v té nižší. A když se mi povedla vyhrát Evropa i mistrovství světa, tak teď už mám trochu splněný sen, že jsem v semifinále olympiády," poznamenal třicetiletý borec, který před turnajem navážil 111 kilogramů. „Myslím, že takhle málo nemá nikdo," pousmál se český „střízlík" mezi obry.