Olympijské hry v Tokiu pokračovaly dalším dnem. Česká republika získala v jeho průběhu další cenný kov. Po neúspěchu ze soutěže kajakářů si Josef Dostál spravil chuť s Radkem Šloufem. Po heroickém výkonu v krajní dráze vybojovali bronzovou medaili v závodu na 1000 m. Lezec Adam Ondra medialové ambice nenaplnil, nakonec obsadil šesté místo. Jako první vstoupil do třináctého dne plavec Matěj Kozubek a nevedl si vůbec dobře, když doplaval jako poslední ze závodníků, kteří závod dokončili. Golfistka Klára Spilková nastupuje do druhého kola golfového turnaje žen. Na atletickém stadionu bojují desetibojaři Adam Sebastian Helcelet a Jiří Sýkora a do her vstupují také moderní pětibojaři Jan Kuf a Martin Vlach. Veškeré dění čtvrtečního programu XXXII. letních olympijských her v Tokiu můžete sledovat v aktualizované ONLINE reportáži na webu Sport.cz