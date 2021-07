Ani s odstupem několika dní není pro plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou jednoduché přijmout skutečnost, že kvůli pozitivnímu testu na koronavirus nezasáhne do turnaje na hrách v Tokiu. Zatím neví, zda v sobě najde sílu a motivaci pokračovat ve zbytku sezony, uvedla v pondělí na svém instagramu.

Česko je jednou z nejpostiženějších výprav na hrách. O olympijské starty kromě Nausch Slukové přišli cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček. Zatím se neví, jaký bude osud plážového volejbalisty Ondřeje Perušiče, který přišel o pondělní úvodní zápas.

"Všechno je v životě pomíjivé. To vím a i tohle jednou odejde a přebolí. Zatím je to ale jak ze špatného filmu. Sedět se svým sportovním zlomeným srdcem, se všemi myšlenkami, smutkem, daleko od svých blízkých, bez možnosti obejmutí, prostě SÁM, v izolaci, několik sakra dlouhých dní, to prostě bolí," uvedla Nausch Sluková.

Doufá, že se jí brzy podaří nalézt způsob, jak vše přijmout. Přestože možná nikdy nebude úplně smířená s tím, jak její olympijský sen skončil, ví, že přijdou nové radosti a starosti, které ji zaměstnají.

Pozitivní test měl také Simon Nausch, její manžel a trenér českého páru, který tvoří s Barborou Hermannovou. "Musím v Japonsku zůstat minimálně dalších šest dní a pak zjistit, zda se spolu se Simonem budeme moci vrátit domů. V závislosti na mé fyzické kondici se rozhodneme, jak naložíme se zbytkem sezony. Doufám, že v sobě najdu sílu a motivaci ještě pokračovat. Zatím popravdě nevím," poznamenala Nausch Sluková.

Hrát měla na třetí olympiádě a odkládala kvůli hrám v Tokiu, které se měly konat už loni, založení rodiny. V Londýně 2012 byly s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou páté, v Riu de Janeiro hrály s Hermannovou a po bojích ve skupině vypadly v předkole play off.