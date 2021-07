V napjatě tiché atmosféře lukostřeleckého parku Jumenošima, kterou narušovalo jen drnčení tětiv a vrzavý zpěv cikád, se Horáčkové podařilo nastřílet skóre 636 bodů, které stačilo na 34. místo ze 64 kvalifikovaných závodnic. „Přála jsem si trochu vyšší skóre, ale výsledek odpovídá tomu, co umím, což je fajn. Byl to můj první start na olympiádě a točilo se ve mně strašně moc emocí. Vlastně ani nevím, kolikátá jsem skončila," oddechla si s úsměvem třiadvacetiletá závodnice, jejímž maximem zůstává nástřel 657 bodů.

Závodnice se musely v úvodní části olympijského závodu srovnat s vyčerpávajícím vedrem, Ruska Gombojevová po posledním vystřeleném šípu dokonce zkolabovala. Pro Horáčkovou ale počasí nebylo největší soupeř. „Mám super triko, chladí a chrání proti UV záření, pomáhá vytvořit si vlastní termoregulaci. Střílelo si mi dobře. Co na mě spíš dolehlo, byl tlak a emoce," přemítala česká reprezentantka.

Lukostřelkyně Marie Horáčková pózuje v Praze fotografům při fasování olympijské kolekce Tokio 2020.

Michal Krumphanzl, ČTK

Ještě před závodem se přitom cítila dobře. „Všechno bylo fajn, cítila jsem klid z tréninků, které byly skvělé, všechno jsme doladili a dovyšperkovali. Ale pak to přišlo. Je to tady jiné, okolo spousta lidí, kteří normálně na závodech včetně MS nejsou. Třeba fotograf leží metr od vás. Je to zkušenost a jsem za výsledek ráda, i když jsem trochu bojovala sama se sebou," přiznala.

Smutným vzpomínkám na maminku, na jejíž olympijské vystoupení v Pekingu navázala a která před třemi lety v pouhých 49 letech prohrála dlouhý boj s rakovinou, se přitom dokázala ubránit. „Já si to nepřipouštím, když závodím. Protože to je tak moc jiná věc. Nemůžete si to připustit k závodu, to byste pak nepodali žádný výkon," říkala pevně.

Rozhodit se nenechala ani zjitřenou atmosférou v českém olympijském týmu, který do dnešního dne eviduje šest nakažených pasažérů ze sobotního leteckého speciálu včetně čtyř sportovců. Horáčková se svým otcem a trenérem Zdeňkem byla na palubě rovněž, nebyla ale vedená jako potenciální blízký kontakt a byla tak ušetřena přesunu do izolace. „Zůstali jsme ve vesnici, s tátou se oba cítíme dobře. Jsme očkovaní, celou dobu jsme se izolovali, co můžu, tak jsem na pokoji. Dělám maximum, abych mohla dál závodit," líčila členka plzeňského klubu Arcus.

Do prvního eliminačního kola půjde Horáčková ve středu 28. července proti Japonce Nakamuraové, v kvalifikaci jednatřicáté s nástřelem o tři body lepším. „Neznám jí, ale

pevně věřím, že projdu obě eliminační kola a budu závodit i třicátého července," prohlásila rozhodně.