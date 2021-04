Šok pro českou atletku, měla pozitivní test!

Radost Anežky Drahotové v cíli chodeckého závodu na 20 km na ME v Berlíně.

Vzorek pochází z 31. července 2018, tedy z období krátce před evropským šampionátem v Berlíně, kde skončila Drahotová stříbrná. „Jedná se o téměř tři roky starou záležitost. Nejprve musíme zjistit detaily případu. Zatím nám nebylo sděleno ani o jakou látku se konkrétně má jednat," uvedl Šťovíček.

Drahotová rázně odmítla, že by vědomě zakázanou látku užila. „Jsem v šoku a nechápu to. Nedopuju! Požádám o analýzu B vzorku. Seznámíme se s tím, co jsem měla porušit, a pak se k tomu vyjádřím. Než se věc vyjasní, nebudu startovat na závodech," uvedla v prohlášení a dál se zatím nechce vyjadřovat.

Drahotová dosáhla svých největších úspěchů pod vedením zkušeného kouče Iva Pitáka, v poslední době ji ale pronásledují zdravotní problémy. S Pitákem se po předloňském mistrovství světa v Dauhá rozešla a trénovala se skupinou australského trenéra Brenta Vallance.

Kvůli omezením cestování se na letošní sezonu připravovala nově pod slovenským trenérem Matejem Spišiakem, ale mistrovství republiky v Olomouci minulý víkend nedokončila. „Měla jsme špatné výsledky krve a nějakou dobu trvá, než se s tím tělo vypořádá," říkala v České televizi. Navíc se přidaly potíže v oblasti beder.

Drahotová zatím nemá splněný limit pro olympijské hry v Tokiu, ale postavení ve světovém žebříčku by jí účast momentálně zajištovalo. Disciplinární komise Českého atletického svazu jí teď do vyřešení případu pozastaví činnost, nezúčastní se tak přinejmenším evropského šampionátu družstev v Poděbradech.