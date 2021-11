OKTAGON šokoval! Oznámil náhradu za Vémolu. Slovenský šampion může psát historii

Je to sotva pár dní, co Karlos Vémola oznámil, že z důvodu zranění nebude moci nastoupit do prosincového titulového zápasu proti Samuelu Krištofičovi. OKTAGON tak musel shánět náhradníka, kterého oznámil celkem brzy. Na česko-slovenskou scénu se vrací Patrik Kincl, který se popere o pás šampiona střední váhy.

„Celé ty dva měsíce jsme měli v hlavě, že se Karlos může kdykoliv zranit. Věděli jsme tak, že budeme muset připravovat několik záložních variant. Měli jsme v hlavě Patrika Kincla, Apolla a velké diskuze byly také kolem Michala Ragozina,“ znělo z úst promotéra Ondřeje Novotného na tiskové konferenci.

„Myslím si, že je to ve finále dobře. Karla mám fakt rád. Je ale lepší, když si teď odpočine a prostě jako Terminátor vymění součástky. Je to pro nás obrovská komplikace, Karlos je nenahraditelný nikým,“ dodal Novotný v rozhovoru pro Sport.cz.

Kincl se na domácí scénu vrací po dvou letech. Naposledy zápasil na turnaji Prague Fight Night, načež zamířil do polské organizace KSW, kde se postupně propracoval až k titulové šanci, ve které ovšem neuspěl. Nyní se však vrací zpět před domácí publikum. V titulovém zápase totiž vyzve Samuela Krištofiče, který je prozatímním králem.

„Zápas se upekl velice narychlo. Ondra mi říkal, že je možnost, že by Karlos nenastoupil a a za pár hodin, když jsem se vracel do sauny, tak jsem měl zmeškaný hovor o tom, že ten zápas nebude a jestli jdu do toho,“ nechal se slyšet Kincl.

V prosincové bitvě tak nahradí Karlose Vémolu, se kterým zápasil před třemi lety. Tehdy na body zvítězil Terminátor.

„Pro mě je to takový šach mat vyhrát titul. Jestli se Karel vrátí, tak bude muset zápasit se mnou. Už není kam jinam jít. Musím ukázat, že tu odvetu, kterou chci, si zasloužím, a že jsem česko-slovenská jednička,“ dodal dvaatřicetiletý zápasník.

A je tu ještě jedna lahůdka. V nejtvrdším městě republiky, tedy v Ostravě, se 4. prosince střetnou David Kozma a Ivan Buchinger. Prvně jmenovaný bude střežit opasek krále veltrové váhy před slovenským bijcem, který je navíc dvojnásobným šampionem. Po lehké a pérové váze si na konto může připsat třetí titul, což se nikdy předtím nikomu nepovedlo.

O Kozmově soupeři se přitom dlouho spekulovalo. Nabízelo se jméno Petr Kníže, který vyhrál v posledním zápase proti Kaiku Britovi. Český zápasník si však ze zápasu odnesl šrámy a do prosincového souboje by se tak nestačil dát do pořádku.

Jeho místo v kleci tak zaujme slovenský šampion Ivan Buchinger. Ten se v souboji generací pokusí získat třetí opasek v jediné organizaci, což nemá obdoby. Buki, jak se Buchingerovi přezdívá, svůj první titul získal v lednu letošního roku, v září navíc vybojoval opasek i v lehké váze.

Nyní je Buchinger připraven ukořistit třetí titul, navíc během jediného roku. Proti němu však bude stát v OKTAGONU neporažený David Kozma. Růžový panter si v posledním měření sil poradil s Leandrem Apollem, díky čemuž se mu potřetí povedlo obhájit titul. Povede se mu i ta čtvrtá?