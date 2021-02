Po dnech čekání pořádný zápřah! Ledecké tělo naladí Méďa

16:05

Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování v Lahti a Vuokatti: Běh na lyžích - sprint klasicky: Junioři: 1. Moilanen (Fin.), 2. Hjelmeset (Nor.), 3. Danielsson (Švéd.), ...46. Lengyel, 57. Strouhal, 70. Pavlásek (všichni ČR). Juniorky: 1. Skinderová (Pol.), 2. Hanssonová (Švéd.), 3. Kaletaová (Pol.), ...16. Půbalová, 42. Byrtus, 57. Prokešová, 58. Šibravová (všechny ČR).