Hermannová s náhradní parťačkou Štochlovou na ME vyhrály a jsou v play off

Hermannová přišla o olympijský turnaj v Tokiu i svou tradiční spoluhráčku Markétu Nausch Slukovou poté, co měla Sluková po příletu do Japonska pozitivní test na covid-19. Musela do karantény, v níž pokračovala i po návratu domů. Kvůli tomu i tréninkovému výpadku se rozhodla evropský šampionát oželet.

S novou spoluhráčkou Štochlovou zůstala Hermannová pátým nasazeným párem a začaly dnes výborně. O přímý postup do osmifinále si zahrají proti německé dvojici Karla Borgerová, Julia Sudeová, poražené hráčky začnou play off v prvním kole.

Dnes do turnaje vstoupí ještě druhý český pár, kterému se také nevyhnuly komplikace. Michala Kvapilová přišla o Michaelu Kubíčkovou, jež nemůže startovat ze zdravotních důvodů, a nahradila ji na poslední chvíli Martina Williams.

Ve čtvrtek ME ve Vídni zahájí i mužská dvojice Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří si po patáliích s koronavirem na olympiádě chtějí spravit chuť. V Tokiu zasáhli do turnaje až po karanténě od druhého zápasu a ze skupiny nepostoupili.