Triumfy i pády. Jaký byl sportovní rok 2019?

LEDEN

Sáblíková získala na mistrovství Evropy ve víceboji stříbro

Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala v nizozemském Heerenveenu na mistrovství Evropy ve víceboji stříbrnou medaili. Z triumfu se radovala domácí Ireen Wüstová, která tak má ve sbírce pět kontinentálních titulů stejně jako česká reprezentantka. Česká obhájkyně titulu měla skvělý finiš a v závěrečném závodu na 5000 metrů porazila Wüstovou o více než šest sekund. Získala tak jubilejní desátý cenný kov v historii vícebojařských ME. Bronz bere další domácí závodnice Antoinette de Jongová.

Šokující zpráva z Anglie! Fotbalový brankář Čech po sezoně ukončí kariéru

Posledních pět měsíců kariéry čeká na fotbalového brankáře Petra Čecha. Šestatřicetiletý rodák z Plzně se rozhodl po probíhající sezoně odejít z nejvyšší scény. "Přemýšlel jsem dlouho, rozhodnutí ve mně zrálo. Jsem přesvědčen, že přichází ve správný čas," uvedl Čech.

Biatlonová fantazie! Bezchybná Davidová vypálila rybník všem favoritkám

Nádhera a životní úspěch Markéty Davidové. Dvaadvacetiletá česká biatlonistka dokázala v italské Anterselvě vyhrát sprint Světového poháru na 7,5 km. Zvládla čistě obě střelecké položky a byla i na lyžích dost rychlá, aby porazila všechna esa v čele s Finkou Kaisou Mäkäräinenovou. Česko se dočkalo prvenství své závodnice poprvé od února 2017, kdy vyhrála Gabriela Koukalová v Hochfilzenu závod na 7,5 kilometru, který byl zároveň závodem MS.

Lvice Kvitová vysněné finále v Austrálii prohrála, ve smíšené čtyřhře slaví titul Krejčíková

Česká tenistka Petra Kvitová ve finále Australian Open prohrála a světovou jedničkou se nestane, soupeřce Naomi Ósakaové v aréně Roda Lavera podlehla 6:7 (2:7), 7:5 a 4:6. Jednadvacetiletá Japonka se po vítězství v Melbourne na úvodním grandslamu sezony posune do čela žebříčku WTA, Kvitová bude druhá. Český tenis se nakonec triumfu dočkal alespoň ve smíšené čtyřhře. Zasloužila se o to Barbora Krejčíková, která vyhrála mix na Australian Open spolu s Američanem Ramem. Ve finále porazili domácí Sharmaovou a Smithe 7:6, 6:1.

ÚNOR

Hotovo! Vonnová ukončí po mistrovství světa lyžařskou kariéru

Už je to venku! Americká lyžařská hvězda Lindsey Vonnová na instagramu ohlásila, že po nadcházejícím mistrovství světa v Aare ukončí kariéru. Sezonu ve Světovém poháru, v němž původně chtěla zaútočit na absolutní rekord Ingemara Stenmarka v počtu vítězství, tak nedokončí.

Snowboardkrosová fantazie. Samková je mistryní světa!

Eva Samková se dočkala! Česká olympijská vítězka ve snowboardkrosu už je i mistryní světa. První cenný kov ze světového šampionátu získala v americkém Solitude, kde všem jízdám suverénně kralovala.

Řepka si má za zpronevěru odpykat 15 měsíců ve vězení

Fotbalista Tomáš Řepka půjde za mříže. Posílá jej tam úterní rozhodnutí Okresního soudu Praha-západ, podle nějž si odpyká v součtu devět měsíců ve věznici s ostrahou. Sečetly se mu tříměsíční a šestiměsíční podmínka. Ve dvouleté zkušební době se prý neosvědčil. Neplatil výživné a zveřejnil fiktivní pornoinzeráty exmanželky. Řepka podal proti rozhodnutí stížnost. Rozhodnutí není pravomocné.

Dechberoucí souboj a další zlato pro hrdinku Sáblíkovou!

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková přidala ke zlatu na 3 kilometry další triumf na MS v německém Inzellu. Po neskutečném souboji s olympijskou vítězkou Visserovou se tak raduje ze zisku dalšího zlata z velké rychlobruslařské akce. Tentokrát ovládla trať na 5 kilometrů.

Vrzalová překonala 28 let starý halový český rekord na 1500 metrů

Simona Vrzalová překonala 28 let starý halový český rekord v běhu na 1500 metrů. Na úvod mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě dnes dosáhla času 4:05,73 minuty a o 49 setin vylepšila výkon Ivany Kubešové z roku 1991. Nejlepší česká mílařka překonala druhý český rekord v průběhu tří dní. V neděli v Liévinu vylepšila historické maximum na nemistrovském kilometru.

Shiffrinová je počtvrté v řadě světovou šampionkou ve slalomu

Američanka Mikaela Shiffrinová potvrdila díky skvělé druhé jízdě roli slalomářské královny a jako první lyžařka v historii vyhrála na mistrovství světa některou z disciplín čtyřikrát po sobě. Stříbro ve švédském Aare získala domácí Anna Swennová-Larssonová a Slovenka Petra Vlhová třetím místem zkompletovala svou medailovou sbírku.

BŘEZEN

Švýcarský fenomén pokořil další milník. Federer získal v Dubaji jubilejní stý turnajový titul

Švýcarský tenista Roger Federer vyhrál jubilejní 100. turnaj ATP ve dvouhře. Ve finále v Dubaji porazil Řeka Stefanose Tsitsipase 6:4, 6:4. Stovku titulů ve dvouhře nasbíral Federer jako druhý tenista v open éře. Rekordmanem je Američan Jimmy Connors, který ovládl 109 turnajů.

Bravo! Sáblíková opět překonala světový rekord a ovládla SP

Rychlobruslařka Martina Sáblíková ve finále Světového poháru v Salt Lake City opět zlepšila světový rekord v závodu na 3000 metrů a podvanácté v kariéře ovládla seriál dlouhých tratí. Trojnásobná olympijská vítězka překonala výkonem 3:52,027 o více než sekundu svůj čas z minulého týdne z Calgary, kde se stala mistryní světa ve víceboji.

Samková podruhé vyhrála Světový pohár snowboardkrosařek

Fantazie! Mistryně světa Eva Samková získala podruhé v kariéře křišťálový glóbus za triumf v celkovém hodnocení Světového poháru ve snowboardcrossu. Ve finále ve švýcarském Veysonnaz korunovala životní sezonu třináctým vítězným závodem v seriálu.

Pocta, o níž jsem nikdy ani nesnil! Vaclíka triumf v anketě Fotbalista roku překvapil

Teprve jako čtvrtý brankář v historii Tomáš Vaclík ovládl anketu Fotbalista roku vyhlašovanou od roku 1965! Devětadvacetiletý borec oblékající od léta dres španělské Sevilly byl z triumfu pořádně paf. „Věděl jsem, že mé jméno je mezi desítkou nejlepších. Ale naděje na vítězství jsem si rozhodně nedělal," smál se nový král českého fotbalu.

DUBEN

Jubilejní tisící závod F1 vyhrál Hamilton

Lewis Hamilton ovládl v Šanghaji jubilejní 1000. závod formule 1, když hned po startu předjel stájového kolegu Valtteriho Bottase a vedení si před finským jezdcem udržel až do cíle. Brit vyhrál Velkou cenu Číny už pošesté a zároveň se posouvá do čela šampionátu právě před Bottase.

Kladno v extázi! Legenda nabrala síly, Rytíři se přes drama po pěti letech stylově vracejí do extraligy

Kladno je v extázi, po pěti sezonách strávených v první lize se vrací mezi tuzemskou hokejovou elitu. Lví podíl na tom má hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr, který 10. kolo baráže v Českých Budějovicích proměnil ve svou show a rozhodl o postupu svého klubu do extraligy čtyřmi góly do sítě Motoru.

Český hokej pláče! Zemřel legendární kouč Luděk Bukač

Český hokej zasáhla smutná zpráva. V sobotu ráno ve věku 83 let zemřel legendární trenér Luděk Bukač starší. Reprezentaci dovedl k titulu mistrů světa v letech 1985 a 1996. Na olympijských hrách v roce 1984 v Sarajevu slavil s týmem stříbrné medaile.

Kvitová vyhrála ve Stuttgartu a vyrovnala se Mandlíkové

Před deseti lety slavila tenistka Petra Kvitová první titul na okruhu WTA, v neděli přidala ve Stuttgartu sedmadvacátý a podle počtu turnajových triumfů je s Hanou Mandlíkovou druhou nejlepší Češkou historie. Toho si současná světová dvojka váží, i když čísla nesleduje.

KVĚTEN

Mladá Boleslav vyrovnala výhrou 8:0 v Teplicích ligový rekord

Vytočený na nejvyšší míru byl ředitel fotbalových Teplic Petr Hynek po vystoupení jeho týmu v úvodním duelu nadstavby nejvyšší soutěže ve skupině o Evropu. Severočeši totiž doma v pátek podlehli Mladé Boleslavi 0:8. Hráčům pár minut po duelu v útrobách teplického stadionu pěkně od plic řekl, co si o jejich výkonu myslí.

Tragédie! Bývalý reprezentační gólman Adam Svoboda spáchal sebevraždu

Adam Svoboda, bývalý reprezentační hokejový brankář, spáchal v úterý sebevraždu. Jedenačtyřicetiletý bývalý gólman naposledy působil jako trenér u pardubického klubu. Jako hráč slavil titul mistrů světa v roce 2005.

Sprinterská štafeta překonala 47 let starý rekord z Mnichova

Senzace! Zapomeňte na rekord, který platil od olympiády v roce 1972. Štafeta běžců na 4x100 metrů Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka a Dominik Záleský překonala na mítinku World Relays v Jokohamě časem 38,77 sekundy vymazala z rekordních tabulek. Kvarteto sprinterů ubralo pět setin z rekordního času svých předchůdců. Málovídané trable potkali Japonce, jejich předávka je hitem internetu.

Svět F1 zasáhla smutná zpráva. Zemřel legendární Niki Lauda

Svět formule jedna zasáhla smutná zpráva. Ve věku 70 let v pondělí zemřel trojnásobný mistr světa formule 1 Niki Lauda. S odvoláním na rodinu legendárního rakouského jezdce o tom dnes informovala agentura APA. Laudu, který se věnoval také podnikání v leteckém průmyslu, v poslední době trápily vážné zdravotní problémy. Loni v srpnu se podrobil transplantaci plic. Titul mistra světa Lauda získal v letech 1975, 1977 a 1984.

Hokejové MS v roce 2024 se bude konat v České republice

Hokejové mistrovství světa v roce 2024 se uskuteční v České republice, dějišti budou Praha a Ostrava. O rok dříve se bude hrát světový šampionát v Rusku v Petrohradu a v roce 2025 se uskuteční ve Švédsku a Dánsku. Potvrdil to kongres Mezinárodní hokejové federace v dějišti probíhajícího MS v Bratislavě.

Velké drama bez medailového lesku. Čeští hokejisté padli na MS s Rusy po nájezdech

Poslední zápas na mistrovství světa a smutek. S tímto pocitem pojede česká hokejová reprezentace z Bratislavy. V utkání o bronz prohrála s Ruskem 2:3 po samostatných nájezdech. Medailový úspěch vystřelil Rusům Ilja Kovalčuk. Český tým tak stále čeká na medaili, naposledy slavil v roce 2012 bronz.

Konec! Koukalová definitivně uzavřela biatlonovou kariéru

Rozhodnutí padlo, další medaile, úspěchy, adrenalin a radost fanouškům Gabriela Koukalová nenabídne. Měsíce čekání a nadějí skončily, její verdikt je tu. Olympijská medailistka a mistryně světa se nevrátí k biatlonu, už nenavlékne reprezentační kombinézu. "Dnešní krok pro mě není jednoduchý, ale já jsem se rozhodla svoji sportovní kariéru definitivně ukončit. Jsem přesvědčená o tom, že je načase vydat se na další životní etapu, na kterou já už se hrozně těším," vyslala Koukalová zprávu do světa.

Davidová je poprvé biatlonistkou roku

Už začala dřít na novou sezonu, ale v Národním domě na pražských Vinohradech si ve čtvrtek večer ještě udělala pěknou tečku za tou letošní. Dvaadvacetiletá Markéta Davidová si odnesla trofej pro českou biatlonistku roku. „Jsem ráda, že si někdo všimnul mých výsledků. Když jsem loni byla vyhlášena juniorkou roku, nečekala bych, že za rok vyhraju celou anketu," usmál se 22letá reprezentantka.

ČERVEN

Ruiz sesadil Joshuu z boxerského trůnu

Američan Andy Ruiz připravil britského boxera Anthonyho Joshuu o tituly profesionálního mistra světa v těžké váze organizací WBA, IBF a WBO. Zápas v New Yorku skončil velkým překvapením v 7. kole, kdy byl dosud neporažený Brit počtvrté počítán.

Vondroušová v Paříži titul nezískala, prohrála finále s Bartyovou

S rozporuplnými pocity se potýkala Markéta Vondroušová krátce po finále Roland Garros. Postup do boje o grandslamový titul pro ni byl životním úspěchem, ale v nedělním souboji o titul hladce prohrála s osmou nasazenou Ashleigh Bartyovou. Devatenáctiletá Češka uznala, že jí australská tenistka nedala šanci. Celkově ale byla z úspěšných dvou týdnů v Paříži nadšená.

Famózní Nadal! Antukový král dokázal, co se ještě žádnému tenistovi nepodařilo

Dosáhl něčeho, co se před ním ještě nikomu v tenisové historii nepodařilo. Španělský antukový specialista Rafael Nadal porazil ve finále French Open stejně jako loni Rakušana Dominica Thiema, tentokrát 6:3, 5:7, 6:1 a 6:1, a stal se tak prvním tenistou, který získal už dvanáct titulů z jediného grandslamu. Celkově má grandslamových trofejích už osmnáct.

Pastrňákův zlatý hattrick! Víc triumfů už mají jen Jágr, Hašek a Martinec

Svedl něco, co se předtím podařilo jen legendárnímu Jaromíru Jágrovi. Třiadvacetiletý David Pastrňák už potřetí za sebou vyhrál Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hokejistu sezony a tu příští může útočit na vyrovnání Jágra, který triumfoval hned čtyřikrát v řadě. Útočník Bostonu za sebou v 51. ročníku ankety nechal o 59 bodů forvarda San Jose Tomáše Hertla, o další dva body zpět je na třetím místě útočník Philadelphie Jakub Voráček. Pastrňák se slavnostního vyhlášení v pražském Fóru Karlín nezúčastnil, protože mu sezona skončila teprve minulý týden z noci na čtvrtek. Trofej si převezme v úterý v Síni slávy Českého hokeje, kam zamíří po návratu ze zámoří rovnou z letiště.

ČERVENEC

Satoranský odchází z Washingtonu do Chicaga. Vydělá si 30 milionů dolarů

Už je to definitivní! Jediný český basketbalista v NBA Tomáš Satoranský odchází z Washingtonu do Chicaga, kde se podle televizní stanice ESPN dohodl na tříleté smlouvě. Sedmadvacetiletý hráč si díky novému kontraktu vydělá celkem 30 milionů dolarů (673 milionů korun) a stane se nejlépe vydělávajícím českým sportovcem. Washington za něj obdržel dvě volby v draftu.

Stanciu se vrací do české ligy. Tentokrát za něho rekordní přestupovou sumu zaplatí Slavia

Rumunský legionář Nicolae Stanciu se stal v krátké době už podruhé nejdražším hráčem přicházejícím do české ligy. Tentokrát zaplatí historicky nejvyšší transferovou částku pražská Slavia. Za šestadvacetiletého reprezentanta Rumunska, který se v Edenu upsal na čtyři roky, zaplatí klubu Al Ahlí ze Saúdské Arábie přes sto milionů korun. Před půldruhým rokem se o rekordní přestup Stanciua postarala Sparta, která belgickému Anderlechtu Brusel poukázala na konto 117 milionů.

Strýcová má wimbledonský titul a je deblovou jedničkou

Barbora Strýcová úspěšně bojovala o svůj první grandslamový titul v kariéře. S tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej porazily kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 6:2, 6:4. Česká tenistka se též stala světovou deblovou jedničkou.

Wimbledonská bitva snů! Djokovič ovládl historický zápas a slaví 16. grandslamový titul

Fantastický, dramatický a nezapomenutelný. Tak se bude vzpomínat na neuvěřitelný finálový duel o wimbledonský titul mezi světovou jedničkou Novakem Djokovičem a legendárním Rogerem Federerem. Svůj pátý triumf z nejslavnějšího turnaje světa si nakonec po pětisetové bitvě (7:6, 1:6, 7:6, 4:6 a 13:12), kterou poprvé v historii musel rozhodnout za stavu 12:12 v pátém setu tiebreak, připsala světová jednička a raduje se ze 16. grandslamového titulu.

SRPEN

Český fotbal truchlí. Zemřel vicemistr světa Josef Kadraba, legendární kanonýr

Český fotbal zasáhla smutná zpráva. Ve věku 85 let dnes zemřel Josef Kadraba, člen stříbrného československého fotbalového týmu z MS 1962 v Chile. Byl členem Klubu ligových kanonýrů, nastřílel 117 gólů.

Zlatý vrchol pro českou hvězdu! Ondra je potřetí mistrem světa v obtížnosti

Vzpomínky na nepovedené finále boulderingu přikryl v japonském Hačiódži zlatý stín! Adam Ondra ve čtvrtečním finále lezení na obtížnost zmobilizoval v náročném programu MS síly, ze všech závodníků dolezl nejvýš a stal se potřetí mistem světa v královské lezecké disciplíně, v níž obhajoval stříbro. Druhý skončil Němec Alexander Megos a bronz bral rakouský obhájce titul Jakob Schubert. Všichni tři medailisté zopakovali umístění na stupních vítězů z loňského šampionátu v Rakousku. Pro druhý titul si v Hačiódži dolezla Slovinka Janja Garnbretová, která po boulderingu kralovala i disciplíně s lanem.

Znakař Čejka je jako první český plavec juniorským mistrem světa

Jan Čejka získal jako první český plavec v historii zlato na juniorském mistrovství světa. V Budapešti vyhrál finále na 50 metrů znak v novém českém seniorském rekordu 25,08 sekundy. Druhého Američana Wyatta Davise porazil o 15 setin.

Judista Krpálek je poprvé mistrem světa v nejtěžší kategorii

Stál s rukou na srdci na nejvyšším stupni, jako čerstvému mistru světa mu hrála česká hymna. Lukáš Krpálek měl pod sebou tři borce, které v průběhu turnaje porazil včetně domácí hvězdy Hisajošiho Harasawy. Přesto mu japonští fanoušci v historické hale Budokan tleskali. „Obrovský sen, neskutečná radost," sypal ze sebe český judista.

ZÁŘÍ

Obchod roku potvrzen! Král přestoupil ze Slavie do Spartaku Moskva, dražší byl jen Rosický

Fotbalista Alex Král přestoupil z pražské Slavie do Spartaku Moskva. Český šampion dostane za jedenadvacetiletého reprezentačního záložníka 310 milionů korun. Král se po Tomáši Rosickém stal druhým nejdražším hráčem, který z domácí ligy odešel do zahraničí. Dortmund v lednu 2001 zaplatil za Malého Mozarta dokonce 504 milionů korun.

Jandač skončil v Magnitogorsku už po třech zápasech nové sezony

Bývalý kouč české reprezentace Josef Jandač skončil u hokejistů Magnitogorsku hned v úvodu své druhé sezony v KHL. Píše to ruský server Sport Express. Metallurg prohrál dva ze tří zápasů.

Čeští basketbalisté při premiéře na MS vyrovnali nejlepší československé umístění

Důstojné loučení s pohádkově úspěšným mistrovstvím světa v Číně prožili čeští basketbalisté. V polovině utkání o konečné 5. místo dokonce v Pekingu senzačně vedli nad favorizovaným Srbskem rozdílem devíti bodů, ale pak už nedokázali čelit zdrcující síle obhájců stříbra. Přes porážku 81:90 ale nemusejí smutnit. Konečná šestá příčka národního týmu překonává veškerá očekávání a představuje vyrovnání historického maxima ještě z dob Československa na MS 1970.

Messi pošesté vyhrál anketu FIFA o nejlepšího fotbalistu světa

Nejlepším fotbalistou roku podle světové federace FIFA byl zvolen útočník Lionel Messi z Barcelony. Argentinský reprezentant získal ocenění už pošesté a postaral se o nový rekord ankety. Messi se dosud o prvenství v počtu triumfů dělil s Cristianem Ronaldem z Juventusu. V anketě o gól roku nevyhrál, ač byl v trojici finalistů. Ocenění získal za parádní nůžky Daniel Zsóri.

ŘÍJEN

Kipchoge jako první maratonec na světě pokořil dvouhodinovou hranici

Keňský běžec Eliud Kipchoge se v sobotu ve vídeňském Prátru stal prvním člověkem, který zaběhl vzdálenost 42 195 metrů v čase pod dvě hodiny, magickou hranici pokořil v rámci projektu INEOS 1:59 Challenge o 20 sekund.

Pastrňák poprvé v NHL vstřelil čtyři góly v jednom zápase

Neskutečný výkon! Jinak nelze představení českého útočníka Bostonu Davida Pastrňáka nazvat. Dvaadvacetiletá opora Bruins si proti Anaheimu připsala poprvé v kariéře v jediném utkání NHL čtyři branky a hlavním dílem se tak podílela na výhře 4:2.

Theophilos ovládl drama na Velké pardubické! Obhájce spadl na Taxisově příkopu

Po dramatickém finiši vyhrál 129. ročník slavného dostihového závodu Velká pardubická devítiletý francouzský hnědák Theophilos s žokejem Josefem Bartošem. Obhájce prvenství Tzigane Du Berlais v sedle s Janem Faltejskem společně s dalšími třemi koňmi skončil na Taxisově příkopu.

LISTOPAD

Ragbisté JAR porazili ve finále MS Anglii a mají třetí titul

Dokonalý taktický výkon přinesl vytoužený úspěch. Znovu se potvrdilo, že ragbisté Jihoafrické republiky se jednou za dvanáct let stávají mistry světa. Šampionát v Japonsku vyvrcholil po šesti týdnech sobotním finále, v němž Springboks porazili nečekaně hladce 32:12 Anglii, která byla mírným favoritem. Ostrované finále MS hráli počtvrté, uspěli jako dosud jediný tým ze severní polokoule pouze v roce 2003. Jihoafričané zvedli Pohár Webba Ellise nad hlavu potřetí v historii po letech 1995 a 2007.

Hamilton dojel v USA druhý a je pošesté mistrem světa F1

Lewis Hamilton se pošesté v kariéře stal mistrem světa formule 1, což se mu povedlo jako teprve druhému jezdci v historii. Britský pilot Mercedesu si triumf zajistil dva závody před koncem sezony díky druhému místu v dnešní Velké ceně USA. Pro vítězství si v Austinu dojel jeho týmový kolega Valtteri Bottas.

Fotbalisté Slavie v Barceloně uhráli překvapivou remízu 0:0

Sehráli s gigantem vyrovnanou partii, jak už si v Lize mistrů zvykli. Fotbalisté pražské Slavie ve 4. kole základní skupiny F na slavném stadionu Camp Nou odmítli roli jasného outsidera a vybojovali v Barceloně drahocennou remízu 0:0. Hrdinou historického duelu byl neprůstřelný brankář Ondřej Kolář. Jedná se o nejslavnější bezbrankový výsledek v novodobé historii pražského klubu. Červenobílí po něm zůstávají na posledním místě tabulky, ale stále s nadějí na postup.

NHL začne v Praze i příští rok, dorazí Pastrňákův Boston

Čeští hokejoví fanoušci se mají na co těšit! Slavná hokejová NHL se totiž příští rok, stejně jako letos, ukáže v Praze! A rovnou v ní v říjnu 2020 začne! Důvod k oslavám je navíc o to větší, že dorazí Boston, za který v současné době nastupují i dva Češi - lídr kanadského bodování aktuální sezony i nejlepší střelec David Pastrňák a David Krejčí. Soupeřem Bruins bude Nashville Predators. Na tiskové konferenci ve Stockholmu, kde v pátek a sobotu proti sobě nastoupí Tampa Bay a Buffalo, to oznámil komisionář soutěže Gary Bettman.

Berdych se na Turnaji mistrů v Londýně rozloučil s tenisem

Tenista Tomáš Berdych ukončil kariéru. Na dnešním ceremoniálu během Turnaje mistrů v Londýně dal sbohem bílému sportu po sedmnácti letech na okruhu ATP, během nichž si zahrál finále Wimbledonu a získal 13 turnajových titulů.

Nedomanský jako druhý Čech vstoupil do hokejové Síně slávy

Václav Nedomanský byl jako druhý Čech v historii slavnostně uveden do hokejové Síně slávy v Torontu. Pětasedmdesátiletý bývalý kanonýr se dočkal této pocty pět let po brankáři Dominiku Haškovi, který nechyběl mezi hosty slavnostního večera. Spolu s mistrem světa z roku 1972 Nedomanským letos převzali prestižní ocenění bývalý kanadský útočník Guy Carbonneau, ruský obránce Sergej Zubov, kanadská útočnice Hayley Wickenheiserová a mezi budovateli Jim Rutherford a Jerry York.

PROSINEC

Ledecká znovu šokovala, v Lake Louise vyhrála sjezd SP

Magie čísla 26 opět zafungovala. Ester Ledecká na své oblíbené trati v kanadském Lake Louise vyhrála sjezd Světového poháru a je první českou vítězkou v této disciplíně. Ledecká startovala s číslem 26, s kterým šokovala loni na olympijských hrách v Pchjongčchangu, kde získala zlato v superobřím slalomu.

Změny v Plzni. Vrbu střídá slovenský Guardiola Guľa

Žádné překvapení, jen potvrzení několik týdnů staré kuloární informace. Trenéra Pavla Vrbu střídá ve fotbalové Viktorii Plzeň čtyřiačtyřicetiletý slovenský kouč Adrián Guľa, který na západě Čech podepsal smlouvu znějící na dva a půl roku. V novém angažmá nastoupí ovšem až 6. ledna, kdy s Plzní zahájí zimní přípravu.

Sportovcem roku je podruhé Krpálek

Co víc měl ještě dokázat? Na jaký piedestal měl ještě vystoupit? Který turnaj vyhrát? Vždyť v právě končícím roce svedl Lukáš Krpálek to, o čem sní každý judista. Podruhé v kariéře se stal mistrem světa, a navíc v zemi judu zaslíbené. V Japonsku, zemi, kde judo není jen sportem, ale filosofií a náboženstvím zároveň. Kultem, o kterém se učí ve školách a přednáší na univerzitách. Osmadvacetiletý Krpálek vyhrál nejprestižnější kategorii nad 100 kilogramů a za zlato z Tokia byl odměněn i doma. Podruhé se stal vítězem ankety Sportovec roku.