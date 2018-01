Senzační start! Kristýna Plíšková vyřídila grandslamovou vítězku, Strýcová slavila po třech hodinách

Takhle se bojuje o vítězství. Česká tenistka Barbora Strýcová vstoupila úspěšně do turnaje v Aucklandu, když v prvním kole vydřela výhru nad Italkou Sarou Erraniovou po setech 6:4, 6:7 (3), 6:4. Duel trval tři hodiny a čtyři minuty. Skvěle rozjela turnaj v čínském Šen-čenu Kristýna Plíšková, když vyřadila ve dvou setech (6:1, 6:4) lotyšskou tenistku Jelenu Ostapenkovou, vítězku loňského French Open

Barbora Strýcová vstoupila do roku 2018 vítězně. Na turnaji v novozélandském Aucklandu v prvním kole vydřela výhru nad Italkou Sarou Erraniovou 2:1 na sety (ilustrační foto).

V první sadě měla v úvodu česká hráčka zápas pod kontrolou. Vzala soupeřce dvakrát podání a vedla 4:1. I když vzápětí sama ztratila servis, set nakonec v desáté hře získala.

I druhé dějství se lépe vyvíjelo pro Strýcovou, která v sedmé hře vzala Italce servis a následně uhájila ten svůj, což znamenalo vedení 5:3. I zde však přišla komplikace v podobě ztraceného podání. Set pak dospěl do zkrácené hry, kde byla úspěšnější Erraniová.

Třetí set byl plný ztracených podání. Česká bojovnice si neudržela servis třikrát, Italce však prolomila podání čtyřikrát, naposledy v desáté hře. Ta byla rozhodující. Strýcová ji vyhrála aniž by soupeřce dovolila uhrát fiftýn a mohla slavit.

O postup do čtvrtfinále, které Strýcová v Aucklandu z loňska obhajuje, si zahraje proti Švédce Johanně Larssonové.

Kristýna Plíšková vlétla do zápasu s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou v čínském Šen-čenu jako uragán a rychle vedla 5:0. Pak sice vítězka loňského French Open uhrála servis, ale set následně po 39 minutách ztratila.

Druhý set byl vyrovnanější, byť se hrál jen o dvě minuty déle. Do stavu 4:4 obě hráčky dvakrát ztratily podání. Jako klíčová se ukázala devátá hra, kdy Kristýna Plíšková prolomila znovu servis soupeřky a šla do vedení 5:4. Při vlastním podání pak již dovedla zápas do vítězného konce.

Auckland, ženy (tvrdý povrch, dotace 250 000 dolarů) Dvouhra - 1. kolo Strýcová (3-ČR) - Erraniová (It.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4 A. Radwaňská (4-Pol.) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6:2, 4:6, 6:2 Vickeryová (USA) - Davisová (5-USA) 6:1, 6:2 Bonaventureová (Belg.) - Putincevová (6-Kaz.) 6:3, 6:3 Lepchenková (USA) - Barthelová (7-Něm.) 6:2, 6:2 Keninová (USA) - Fettová (Chorv.) 6:4, 6:4 Cepedeová (Par.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:3, 6:3 Larssonová (Švéd.) - Naraová (Jap.) 7:6 (7:5), 6:3 Townsendová - McHaleová (obě USA) 1:6, 6:4, 6:4 Hercogová (Slovin.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 7:5