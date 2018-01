Lendl je superstar a Plíšková ovládla agresivitu, tak vidí švédská ikona český tenis

Tenisová legenda a světová ikona, která vyhrála sedm grandslamů. To je krátká vizitka Matse Wilandera, který zářil v osmdesátých letech minulého století. Jak vidí bývalá jednička nadcházející sezónu? „Karolína Plíšková je stále slibná,“ říká třiapadesátiletý Švéd, který vyhrál v kariéře ve dvouhře 571 zápasů.

Ve svých šestatřiceti letech bude bojovat o výsluní Roger Federer. Tento tenisový gentleman má stále chuť. „On hraje nejefektivnější tenis, ale nejsem si jistý, že hraje svůj nejlepší tenis. Pro mě je Roger Federer lepším hráčem, protože jeho taktika je mnohem účinnější. Nemyslím si, že to dělal v minulosti, ale teď to dělá skvěle," všiml si Wilander v rozhovoru pro Eurosport.

Co předvede Švýcar v následujících dvanácti měsících? „Nejsem si jistý, že bude nejstarším číslem jedna, tohle mu ale nedělá starosti, protože on je schopen vyhrávat grandslamy. Myslím, že může hrát ještě dva až tři roky. Možná i ve čtyřiceti může být nebezpečný na největších turnajích. Podle mě bude každým rokem hrát méně a méně turnajů. Ví, že je nemusí objíždět, aby uspěl na grandslamech. S jeho stylem hry, talentem a způsobem, jakým pracuje, si myslím, že může vyhrávat největší akce a přinejmenším být nebezpečný, dokud mu nebude čtyřicet," hledí do budoucnosti rodák z Växjö.

Otázkou pro rok 2018 také zůstává, co předvede po mateřských povinnostech Američanka Serena Williamsová, která, pokud byla v ráži, nebyla k překonání.

„Ona nepotřebuje moc tréninku. Odehraje pár zápasů, u ní to bude všechno o sebevědomí. Ona má techniku, údery, servis. Myslím, že je v klidu, to jí v tuto chvíli pomůže. Pokud jde o ambici vrátit se na vrchol, otázkou je, jak důležité pro ni bude vyhrávat, když ví, že má dítě a manžela na hotelovém pokoji," uvažuje o prioritách Wilander, který pochází ze země na severu Evropy. Ta nyní neprožívá ideální tenisové časy. Nejlepší Švéd není v první padesátce žebříčku ATP. Proč? A pozici v TOP10 nemá ani Česko.

Wilander dává šance hladové Šarapovové

„Nejsem si jistý proč, ale takové věci se stávají. Ale máme tu tenisovou superstar, tou je Ivan Lendl, který inspiruje generace. Superstar dělají mnohem více než systém federací nebo tenisové akademie. Superstar v zemi jako je třeba Česká republika nemůže nic jiného nahradit, a to v jakémkoliv sportu. Takové hvězdy ze stejné země se ale neobjevují velmi často," přiznal Švéd, který dává z českých tenistek velkou šanci Karolíně Plíškové.

„Ta je stále slibná. Má už něco za sebou, hrála finále. Ona udělala asi nepatrný krok zpět, ale jen aby provedla dva kroky vpřed. Myslím, že více ovládá svoji agresivitu jako hráčka, a to bude pro ni pozitivní změna. Takže si myslím, že ona vyhraje nějaký major v následujících dvanácti měsících," věří Wilander pětadvacetileté rodačce z Loun.

V cestě za úspěchy jí bude vedle Williamsové stát také Maria Šarapovová. „Ona musí být nesmírně hladová. Jsem přesvědčen, že se vrátí do své bývalé formy," dodal před prvním grandslamovým turnajem sezóny Wilander. Australian Open startuje 15. ledna.