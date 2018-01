Australian Open už zná finalistky. O titul si zahraje i Čilič

Wozniacká i Halepová se do finále v Melbourne probojovaly vůbec poprvé v kariéře, grandslamové finále si zahrají potřetí.

Čtvrtfinálová přemožitelka Karolíny Plíškové, Simona Halepová, měla do bitvy o finále rázný nástup, když si rychle vypracovala vedení 5:0. Německá soupeřka sice třemi získanými gamy její rozlet přibrzdila, ale Rumunka už si úvodní sadu vzít nenechala.

Druhý set ovládla dvojnásobná grandslamová šampiónka Kerberová a třetí rozhodující set pak nabídl úchvatnou vyrovnanou bitvu.

Halepová nejprve prohospodařila dva mečboly a pak musela sama dva při podání soupeřky odvracet. Obě hráčky v ten moment předváděly skvělé výměny, kterým diváci nadšeně aplaudovali. Po dvou hodinách a 23 minutách nakonec Rumunka proměnila svůj čtvrtý mečbol.

Světová dvojka Wozniacká většinu zápasu v Rod Laver Areně dominovala. Ale když vedla ve druhé sadě 5:4 a 30:0 znervózněla a dovolila soupeřce vrátit se do utkání. V tie breaku už ale měla favoritka znovu jasně navrch a po 97 minutách na kurtu slavila postup.

Čilič postoupil bez potíží

Bez větších potíží se do finále mužské dvouhry probojoval šestý nasazený Marin Čilič, který porazil Brita Kylea Edmunda 6:2, 7:6, 6:2. Chorvatský obr se ve finále utká s vítězem duelu Federer - Čong Hjon.

Edmund si proti bývalému vítězi US Open vypracoval jen dva brejkboly, a to ještě hned v první hře utkání, které navíc neproměnil. Britský nováček v grandslamovém semifinále neměl proti favoritovi moc šancí a, i když druhý set dospěl až do tie breaku, Čilič držel utkání pod kontrolou a mířil za postupem.

Pro 23letého Edmunda jde nicméně i tak o životní výsledek a v novém vydání žebříčku bude mezi 25 nejlepšími hráči světa.