Federer obhájil vítězství na Australian Open. Svůj jubilejní grandslamový titul oplakal

Dokázal to. Švýcarský tenista Roger Federer vyhrál Australian Open, ve finále porazil v pěti setech Marina Čiliče a získal dvacátý grandslamový titul – v této statistice nemá konkurenci. Druhý hráč světového žebříčku zvítězil po setech 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6 a 6:1. Šestatřicetiletý Federer triumfoval v Melbourne i loni a celkově pošesté.

Zprvu to vypadalo na rychlý proces, nakonec ale Čilič udržel svého soupeře na kurtu více než tři hodiny.

„Jsem tak šťastný, je to neuvěřitelné. Je to pro mě splněný sen a pohádka pokračuje. Po sezóně, jakou jsem měl v loňském roce, je to něco neuvěřitelného," řekl při slavnostním ceremoniálu na dvorci po svém třicátém finále na turnaji velké čtyřky Federer, který se před rokem v Austrálii vrátil po dlouhém zranění a vyhrál dva grandslamy.

„Byla to pro mě úžasná cesta. Mohly to být dva nejlepší týdny v mém životě. Měl jsem šance na startu pátého setu, ale Roger zvládl rozhodující sadu skvěle," podotkl Čilič. „Během půlroku jsem odehrál další finále grandslamu. Začátek roku se povedl, věřím, že dosáhnu na další finále a v budoucnu nějakou trofej získám," dodal Čilič s odkazem na svou letní účast ve vyvrcholení Wimbledonu.

Roger Federer finále v Melbourne začal velmi dobře, hned v prvním gemu Čiliče brejknul, tento zisk následně potvrdil čistou hrou. Chorvat musel úvod zápasu prožívat jako zlý sen, nevycházelo mu takřka nic. Ke konci sady se ale přece jen zvedl a vyhrál dva gemy. Federer v setu zvítězil poměrem 6:2 za pouhých 26 minut, Čilič mu k tomu pomohl 12 nevynucenými chybami.

To druhá část už vypadala zcela jinak. Oba finalisté si drželi svůj servis, shodně odvraceli tři brejkboly svého soupeře. Čilič svou hru zlepšil ve všech ohledech, sada tak došla do tiebreaku, jichž Federer zvládl ve své kariéře 65 % (jeho soupeř 54 %), nicméně lepší byl tentokrát Chorvat, který zvítězil 7:5.

Federer tak na australském turnaji ztratil první set.

Ve třetí sadě si hráči až do stavu 3:2 pro Federera své podání drželi, pak ale druhý tenista žebříčku Čiliče brejknul a ve zbytku setu už fatální zaváhání nepřipustil – 6:3. Švýcar měl více než 80% úspěšnost podání, přidal také sedm es.

Čtvrtá sada ale z hlediska servisu pro šestatřicetiletého tenistu zdaleka tak úspěšná nebyla. Federer sice hned zkraje připravil soupeře o podání, v šestém gemu se však po brejku dostal na koně Čilič, který od stavu 1:3 vyhrál pět her v řadě a srovnal utkání na 2:2.

Pro vývoj pátého setu byl nesmírně důležitý už jeho počátek.

Čilič podpořený energií z předešlé sady tlačil Federera do defenzivy, Švýcar musel hned v prvním gemu odvracet dva brejboly, nakonec byl ale šťastnější. Možná i to mu pomohlo se odrazit k celkovému triumfu – v rozhodujícím dějství už totiž dominoval a na kurtu Roda Lavera zvítězil 6:1.

Čilič se navzdory prohře posune na třetí místo pořadí ATP. Federer s 20 vyhranými turnaji velké čtyřky vede před druhým Rafaelem Nadalem se 16 trofejemi.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 55 milionů australských dolarů): Muži: Dvouhra - finále: Federer (2-Švýc.) - Čilič (6-Chorv.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1. Smíšená čtyřhra - finále: Dabrowská, Pavič (8-Kan./Chorv.) - Babosová, Bopanna (5-Maď./Indie) 2:6, 6:4, 11:9.