GLOSA: Porážka připomněla slabiny formátu. Češi se přestali zajímat

Když ale ITF po odstoupení pořadatelské Budapešti zoufale hledala někoho, kdo by letos uspořádal finálový turnaj Billie Jean King Cupu, byli to právě Češi, kdo rychle nabídli svou pomoc.

Předčasný konec domácích hráček v základní skupině ale zase připomněl všechny slabiny podniku, jenž chce být označován jako mistrovství světa družstev.

"Vážím si toho, že je to v Praze a že publikum na nás přišlo i v tak složité době," řekl český kapitán Petr Pála. Je ale jasné, že předchozí systém tří zápasů do roka, mu vyhovoval víc. Češky pod jeho vedením triumfovaly v letech 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 a 2018.

Každá nominace dávala možnost víc zohlednit aktuální výkonnost hráček. Letos to měl Pála i vzhledem k termínové 'kolizi' s Turnajem mistryň v Guadalajaře složitější. Nemohl kvůli ní využít Karolínu Plíškovou, pro únavu se pomluvila Petra Kvitová a zranění nepustilo na kurt ani Karolínu Muchovou.

Na Báru byl velký tlak, ví Pála

Z tenistek, které se příští týden ukážou na Masters, hrály v Praze jen tři. Kromě Belgičanky Elise Mertensové (debl) už pouze dvě Češky: Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, což řada kritikých hlasů ani není schopná docenit.

"Na Báru byl velký tlak. Možná potřebovala trochu pomalejší povrch, ale to byla záležitost ITF. My to ovlivnit nemohli," připomněl Pála další okolnost, která Češkám doma nehrála do noty.

Copak asi šeptala Kateřina Siniaková (vpravo) své parťačce Lucii Hradecké?

David W Cerny, Reuters

Pořadatelé všechno chystali směrem k víkendovému vyvrcholení před našlapanou arénou. Jenže neměli tolik štěstí jako Španělé při prvním ročníku 'nového' Davis Cupu v Madridu 2019, kdy si pro trofej na domácím kurtu došli v natřískané hale Rafael Nadal a spol.

Češky si pražskou atmosféru pochvalovaly, ale ani na zápasy s Německem a se Švýcarskem nedorazily počty jako v minulosti.

"Těžko říct, jak to vnímaly ostatní týmy," naznačil Pála, že v obří hale si tenistky na zbylých zápasech mohly připadat ztracené. Což se v minulosti, kdy měl jeden z týmů výhodu domácího prostředí, nikdy nedělo.

ITF si ale prosadila svou i přes odpor národních federací. A tak v Česku v sobotu uvidíme finále akce, o kterou čeští fanoušci většinově ztratili zájem už ve čtvrtek před půlnocí.