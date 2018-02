Další konec v reprezentaci. Bek Komety následoval kapitána

Hokejový obránce Ondřej Němec končí kariéru v české reprezentaci, za kterou hrál naposledy na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Třiatřicetiletý mistr světa z Německa z roku 2010, který působí v Kometě Brno, to potvrdil pro server hokej.cz. Následoval tak klubového spoluhráče Martina Erata, který vedl tým v Koreji jako kapitán a po neúspěšném duelu o bronz oznámil konec v národním týmu.

Ondřej Němec and Sergej Kalinin před brankářem Pavlem Francouzem.

"Nechtěl jsem to nikde vytrubovat, ale je pravda, že v nároďáku pokračovat nebudu. Rozhodl jsem se už před olympiádou. Na další akce by měli jezdit mladší kluci," řekl Němec pro hokej.cz.

Němec startoval na šesti světových šampionátech a vedle zlata má ve sbírce i dva bronzy z let 2011 a 2012. Před svou premiérovou olympiádou se vrátil do národního týmu při prosincovém Channel One Cupu poprvé od mistrovství světa v Praze v roce 2015.

Zklamání z nedotaženého útoku na medaili v Koreji podle Němce nehrálo roli. "S mým rozhodováním to nemá nic společného. Olympiáda pro mě byla splněným snem, z hlediska celé kariéry takovou třešničkou na dortu. Už před turnajem jsem však věděl, že tohle bude moje poslední akce," podotkl Němec.

V reprezentaci sehrál 123 zápasů a připsal si 13 branek. Největším úspěchem pro něj byl triumf na šampionátu v Mannheimu a Kolíně nad Rýnem před osmi lety. "Ale rád budu vzpomínat i na další úspěchy a zážitky - ať už to byly vstřelené góly na šampionátech, neskutečné mistrovství světa v Praze nebo teď naposledy olympiáda v Koreji," řekl Němec.

V extralize má na kontě dva mistrovské tituly s Karlovými Vary z roku 2009 a z loňska s Kometou. "Odteď se budu soustředit jen na rodinu a na brněnskou Kometu. O konci v národním mužstvu jsem uvažoval po Praze 2015. Nějak to vyplynulo, že k tomu ještě nedošlo. Ale věděl jsem, že ten okamžik není daleko," řekl Němec.

"Hrál jsem KHL, v Rusku jsem musel být bez manželky a bez dětí. Staršímu synovi je šest a já byl pořád někde pryč. Teď jsme se vrátili z olympiády, v podstatě hned bude play off. A pak začne příprava na šampionát v Dánsku. Na jednu stranu by to bylo hezké, ale už fakt ne. Tečka," dodal.