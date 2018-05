TEST: Běžecká větrovka Reebok Run Hero Jacket ‒ propustí, ale neprofoukne

Bílá, téměř průhledná bunda s množstvím reflexních prvků by mohlo být přesně to, co se doporučuje brát si s sebou na delší běžecké výlety „kdyby náhodou něco“. Lehoučká větrovka zmačkatelná tak, že se vám vejde do jedné dlaně, je skladná a v běžeckém batůžku určitě nebude tížit nebo překážet. Stane se vaším záložním kusem běžeckého oblečení?

O Running Hero záměrně hovořím jako o větrovce, ačkoli samotný výrobce ji na svých stránkách označuje jako ideální svršek do upršených, mokrých dnů. Označení „Durable Water Repellent" naznačuje do jisté míry trvalou vodoodpudivost. V tomto případě bohužel pouze do určité míry. Látka sama o sobě jistou vodoodpudivost nezapře, drobné kapky vody po ní stékají bez zanechání stopy. Když ale dojde na déšť efekt nasákavosti výrazně převáží efekt odpuzování vody. Dopadající dešťové kapky jsou během několika vteřin na druhé straně látky, tedy na vašem spodním oblečení.

Zde zřejmě udělali soudruzi z Kambodžského království, kde byla bunda spíchnuta, chybu. Je to velká škoda, protože bunda jinak vypadá velice slibně. Už samotný materiál vykazuje jemnou rip-stopovou strukturu (zvýšená pevnost, ochrana proti šíření roztržení) a jeho vysoká míra prosvítavosti může být také výhodou. Znáte to dilema při závodech, kdy se mění počasí nebo jste se oblékli až moc nalehko a startovní číslo máte přišpendlené na tričku, ale nutně si potřebujete navléct bundu ‒ a rozhodně se nemíníte zdržovat s přešpendlováním čísla na bundu? Tak takovéto téměř průhledné bundy jsou dobrým řešením. Navléknete si je přes tričko, a i tak je startovní číslo krásně vidět.

Druhým velkým a neoddiskutovatelným pozitivem bundy je její větruodolnost. To u větrovky tak nějak čekáte a tentokráte se zklamání nedostaví. Tady žádný kompromis nenajdete. Vcelku zajímavé je i celkové zpracování střihu. Jen čelní strana trupu je sešita z osmi panelů. Záda nebo rukávy oproti tomu jen ze dvou. Spojnice panelů jsou na trupu a rukávek využity převážně k začlenění proužků reflexní látky, což určitě potěší „běžce temnot", kteří vybíhají brzy ráno nebo pozdě večer. Také bílá barva větrovky přispěje svým dílem k jejich lepší viditelnosti.

PLUSY výborná viditelnost za šera a tmy dobrá propustnost směrem od těla odolnost proti větru malá kapsička na zip ripstopová úprava MÍNUSY propouští vodu kapsa by mohla být větší CENA 2299 korun

Příjemnou drobností může být i malá kapsička na takzvaný neviditelný zip na levém boku. I když z mého pohledu by mohla být klidně o dost větší. Tato je opravdu asi jen na klíč od domu.

Bunda si sice moc neporadí s vodou, má to ale i svou pozitivní stránku. Látka větrovky docela slušně propouští pot od těla, takže ani pod ní se nemusíte úplně vzdávat svého vlhkostního komfortu. Malé bezvýznamné plus má u mne bunda také svým pojetím povinné lístečkové zběsilosti. Znáte ty kousky nepříjemně škrábavé syntetiky nesoucí asi v padesáti jazycích světa informaci o tom, že je oděv vyroben z polyesteru? Tak tady to všechno visí na dvou nitkách, které se dají velice snadno překonat a celého toho nesmyslu se můžete elegantně, a hlavně beze stop zbavit.